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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: تأسيس 26 ألف شركة جديدة دفعة قوية للاقتصاد وللقطاع الخاص

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
أميرة خلف

أكد النائب محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ، أهمية إعلان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تأسيس نحو 26 ألف شركة جديدة في مصر خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة بلغت 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، موضحا أن هذه الأرقام تعكس نمو النشاط الاستثماري واتساع قاعدة القطاع الخاص في السوق المصرية.

وأضاف أن تأسيس هذا العدد الكبير من الشركات يمثل مؤشرا إيجابيا على جهود الدولة لتحسين بيئة الأعمال وتيسير إجراءات تأسيس الشركات وتطوير الخدمات الاستثمارية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويفتح المجال أمام المزيد من المشروعات الجديدة.

فرص واعدة أمام الاستثمارات

وأوضح النائب محمد مظلوم، أن وصول رؤوس الأموال المصدرة للشركات الجديدة إلى نحو 97.5 مليار جنيه يؤكد وجود فرص واعدة أمام الاستثمارات المحلية، لافتا إلى أن توسع قاعدة الشركات يمكن أن ينعكس بصورة مباشرة على زيادة الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة، وتنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية.

وقال إن دعم القطاع الخاص يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو، مؤكدا ضرورة مواصلة تبسيط الإجراءات، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتوفير بيئة تشريعية واستثمارية مستقرة تشجع أصحاب رؤوس الأموال على التوسع.

وأشار إلى أهمية توجيه الاستثمارات الجديدة نحو القطاعات الإنتاجية والصناعية والتكنولوجية، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة وتعزيز تنافسية المنتج المصري ورفع معدلات التصدير.

مجلس الشيوخ مجلس الوزراء القطاع الخاص استثمار الشيوخ

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