بني سويف: افتتاح مسجدي الرحمن والشهداء في سنور والنويرة

أناب اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية لمركزي ومدينتي بني سويف واهناسيا، في افتتاح مسجدين بقرى سنور والنويرة، ضمن خطة وزارة الأوقاف بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة دور العبادة، وعمارة بيوت الله.

حيث افتتح محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف مسجد "الرحمن" بجزيرة سنور شرق النيل" بعد صيانته ورفع كفاءته" على مساحة 110متراً، وبتكلفة 710 ألف جنيهاً "جهود ذاتية"،وذلك بحضور الشيخ على دياب مدير أوقاف بندر بنى سويف ، يحيى رسلان رئيس قرية بياض العرب، وأقيمت شعائر صلاة الجمعة عقب افتتاح المسجد.

كما افتتح أحمد توفيق رئيس مركز ومدينة اهناسيا مسجد" الشهداء" بقرية النويرة، وذلك عقب انتهاء أعمال الصيانة ورفع الكفاءة على مساحة 380 متر، وبتكلفة 980 ألف جنيهاً "جهود ذاتية"،وقد أُديت صلاة الجمعة بالمسجد عقب افتتاحه، بحضور فضيلة الشيخ حسنين نعمان عزوز مدير أوقاف اهناسيا و عماد هلال رئيس القرية ولفيف من أهالي قرية النويرة.

