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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: الشائعات سلاح موجه نحو نسيج المجتمع واستقراره

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أكدت النائبة ميرال جلال الهريدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن أن الشائعات ليست مجرد كلمات تتبادلها الألسن بل هي سلاح موجه نحو نسيج المجتمع واستقراره الوطني، فالأخبار الكاذبة التي تنتشر بسرعة وبنظام أو عشوائية مقصودة بهدف بث الفتنة والتحريض المباشر وغير المباشر، من شأنه إضعاف الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وهو ما ينعكس سلبًا على السلم الاجتماعي وعمليات صنع القرار.

وقالت الهريدي في بيان لها اليوم، إن مواجهة الشائعات بكافة أشكالها وألوانها المختلفة يحد من خطورتها ويعني مواجهة كارثة حقيقية تهدد الأمن القومي، ومن ثم فإن المسئولية مشتركة بين الدولة والمواطن والمؤسسات الإعلامية في التضامن ضد هذه الظاهرة والعمل على تصحيح ومواجهة الأخبار الكاذبة .

وشددت عضو مجلس الشيوخ على أن الأجهزة الرسمية مطالبة بتكثيف جهودها في التحقق والشفافية، وكذلك الإعلام المهني عليه العمل بمقاييس أخلاقية صارمة، بينما يقع على عاتق المواطن الرقمي واجب التمييز وعدم تداول ما يفتقد لمصادر موثوقة، لافتة الى ان هذه الشراكة ضرورية لقطع دابر الشائعات من جذورها.

تعزيز القوانين والإجراءات

وطالبت النائبة ميرال الهريدي بتعزيز القوانين والإجراءات التي تردع منظمي دوائر الشائعات والمستفيدين من نشرها، مع الحفاظ على الحريات العامة وضمانات التعبير المشروع، مضيفة: "لا يمكن التسامح مع من يزرع الفوضى عبر منصات رقمية أو ورقية تسبّب أذى ملموسًا للأفراد والمجتمع والدولة" .

وتابعت: "تطبيق القانون يجب أن يقترن بحملات توعية مستمرة لرفع وعي الجمهور حول مخاطر التضليل المعلوماتي"، داعية إلى إطلاق برامج وطنية متكاملة للتثقيف الإعلامي والرقمي داخل المدارس والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، لأن وقاية المجتمع تبدأ من التعليم والمهارات النقدية والوعي بأدوات التحقق من المعلومة وفهم سياقها، حتى تقل فرص استغلاله وتضعف قدرة المروجين على بث السموم الاعلامية التي تضر بالوحدة الوطنية .

مجلس الشيوخ ميرال جلال الهريدي برامج القانون

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