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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هيونداي توسان 2027 الجيل الجديد| تفاصيل

هيونداي توسان موديل 2027
هيونداي توسان موديل 2027
إبراهيم القادري

أعلنت شركة هيونداي عن طرازها الجديد هيونداي توسان موديل 2027، وتنتمي توسان لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

 هيونداي توسان موديل 2027

وتتبنى توسان 2027 لغة التصميم الجديدة فن الفولاذ من هيونداي، مع خطوط هندسية حادة وإضاءة LED ممتدة بعرض السيارة في الأمام والخلف .

أبعاد هيونداي توسان موديل 2027

 هيونداي توسان موديل 2027

تأتى سيارة هيونداي توسان موديل 2027 في سوق السيارات بطول 4700 مم، وعرض 1905 مم، وارتفاع 1685 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2785 مم .

مواصفات هيونداي توسان موديل 2027

زودت سيارة هيونداي توسان موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، تخلت هيونداي عن تصميم لوحة القيادة الحالية لصالح مقصورة أكثر بساطة وحداثة، مستوحاة من توجه العلامة في موديلات باليسيد وأيونيك 9 الجديدة، وبها شاشة ترفيهية أكبر حجماً تعمل بواجهة Pleos الجديدة من هيونداي، والتي ستشكل الأساس للجيل الجديد من أنظمة المعلومات والترفيه في سيارات الشركة.

 هيونداي توسان موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة هيونداي توسان موديل 2027 اختفت بها، لوحة العدادات الرقمية التقليدية، واستبدلتها هيونداي بشاشة نحيفة مرتفعة أمام السائق، تشبه الحل المستخدم في Elexio الكهربائية وبشكل أقرب لفكرة شاشة العرض على الزجاج الأمامي، وبها نظام شحن لاسلكي مزدوج يسمح بشحن هاتفين في الوقت نفسه، إلى جانب حامل للبطاقات بجوار فتحة التهوية الخاصة بالسائق.

 هيونداي توسان موديل 2027

ويركز الجيل الجديد من هيونداي توسان موديل 2027 على المظهر الأكثر صلابة والأنشطة الخارجية، وبها شبك أمامي خاص بنقوش مستطيلة، مع لوح حماية أمامي عريض، وأقواس عجلات سوداء بتصميم مستوحى من الكربون فايبر المطروق، وبها عجلات خاصة وصداد خلفي مختلف مع لوح حماية، وتحصل المقصورة على مقاعد بنقوش مخصصة للنسخة وفرش أرضيات أكثر تحمل للاستخدامات الخارجية، وبها إضاءة LED حساسة للمس في الباب الخلفي، بهدف تسهيل استخدامها أثناء الأنشطة الخارجية وفي ظروف الإضاءة المنخفضة.

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