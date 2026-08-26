تحرك جديد من «الزراعة» لمواجهة مقاومة مضادات الميكروبات

أطلقت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ورشة عمل حول المسار التدريجي للإدارة الرشيدة لمقاومة مضادات الميكروبات (PMP-AMR)، بمشاركة عدد من الشركاء والجهات الوطنية والدولية المعنية بهذا الملف، في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتعزيز جهود الدولة في مواجهة مقاومة مضادات الميكروبات، وتنفيذًا لنهج «الصحة الواحدة» الذي يقوم على التكامل بين القطاعات المختلفة.

وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن هذه الورشة تأتي في إطار حرص وزارة الزراعة، على دعم وتعزيز الجهود الوطنية لمواجهة مقاومة مضادات الميكروبات، من خلال رفع كفاءة منظومة الاستخدام الرشيد والمسؤول للمضادات، وتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات والقطاعات ذات الصلة.

وأضاف أن مواجهة مقاومة مضادات الميكروبات تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود بين قطاعات صحة الإنسان والحيوان وسلامة الغذاء والبيئة والقطاع الأكاديمي، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات والاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير الإجراءات الوطنية وتعزيز آليات المتابعة والتقييم.

وشهدت ورشة العمل مشاركة ودعم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «FAO»، ومنظمة الصحة العالمية «WHO»، إلى جانب عدد من الجهات الوطنية المعنية بملف مقاومة مضادات الميكروبات.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن مشاركة مختلف الجهات الوطنية والشركاء الدوليين في فعاليات الورشة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل وتوحيد الجهود لمواجهة مقاومة مضادات الميكروبات، بما يدعم تنفيذ خطة العمل الوطنية ويعزز الاستخدام الرشيد للمضادات في مختلف القطاعات.

وشارك في الفعاليات ممثلو الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ووزارة الصحة والسكان، والمعاهد البحثية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الدواء المصرية، وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى ممثلي الجهات والقطاعات ذات الصلة، بما يعكس الطبيعة متعددة القطاعات لجهود الدولة المصرية في مواجهة مقاومة مضادات الميكروبات.

وتأتي مشاركة مشروع «التصدي للتغيرات المناخية من خلال الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية» ضمن الجهود الداعمة للتكامل بين ملفات مقاومة مضادات الميكروبات والتغيرات المناخية واستدامة نظم الإنتاج الحيواني، بما يعزز تطبيق نهج «الصحة الواحدة»، ويدعم تبادل الخبرات والممارسات الرامية إلى رفع كفاءة قطاع الثروة الحيوانية وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات البيئية والصحية، مع الحفاظ على استدامة الموارد وتحسين الإنتاجية.

وتستهدف ورشة العمل تقييم مستوى التقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، ومراجعة الإجراءات والجهود القائمة، وتحديد الأولويات والإجراءات المستقبلية اللازمة لتعزيز تنفيذ الخطة الوطنية، كما تضمنت الفعاليات استعراض خطة العمل الدولية لمواجهة مقاومة مضادات الميكروبات والجهود التي تقوم بها المنظمات الدولية المشاركة، إلى جانب مناقشة خطة العمل الوطنية في مصر وآليات التنسيق متعدد القطاعات بين الجهات المعنية.

وتتناول جلسات ورشة العمل تطبيق أداة المسار التدريجي للإدارة الرشيدة لمقاومة مضادات الميكروبات (PMP-AMR)، من خلال تقييم عدد من المحاور الرئيسية، تشمل الحوكمة والموارد، والتوعية والمشاركة، والترصد والبحث، والممارسات الجيدة، والاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات، وتحديد الإجراءات المطلوب تنفيذها في كل محور.

ومن المقرر أن تختتم أعمال الورشة بعرض نتائج التقييم باستخدام أداة PMP-AMR، ومناقشة خطط المتابعة والإجراءات المستقبلية، فضلًا عن بحث آليات حشد الموارد وتعزيز التنسيق متعدد القطاعات، بما يسهم في دعم واستدامة الجهود الوطنية لمواجهة مقاومة مضادات الميكروبات، وتعزيز قدرة القطاعات المعنية على التعامل مع التحديات الصحية والبيئية المرتبطة بالتغيرات المناخية واستدامة الثروة الحيوانية.