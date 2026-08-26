قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
​التاكسي الطائر في مصر.. أسعار ومواعيد رحلات المستقبل بعيدا عن الزحام
7 شهداء و 10 مصابين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية
الخارجية الروسية تستدعي القائم بالأعمال الروماني لدى موسكو
ممر مؤقت باتفاق عُماني ــ إيراني.. طهران تُسلّم باكستان شروط فتح هرمز
وزير الصحة: نتابع الأحداث الوبائية بالخارج المرتبطة بالسالمونيلا ونؤكد استقرار الوضع الوبائي في مصر
"قنصوة" يستقبل أشرف صبحي لمناقشة الاستعدادات النهائية لدورة الألعاب الإفريقية للجامعات
وزير الصحة: نتابع الأحداث الوبائية المرتبطة بالسالمونيلا.. ونؤكد استقرار الوضع الوبائي بمصر
الرئيس الصيني يزور مصر الأسبوع المقبل
إيران: مضيق هرمز لا يزال مغلقاً رغم محادثات ممر العبور مع عُمان
الجيش الإيراني: السفن تخضع لمراقبتنا قبل وصولها لمضيق هرمز بمئات الكيلومترات
روبيو يستبعد شن ترامب غارات جديدة على إيران الآن
غدًا غلق باب التقديم.. تعرف على شروط القبول فى حج القرعة 2027
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أستراليا تطرح مشروعًا تجريبيًا لإدارة المياه والزراعة الذكية بالتعاون مع مصر

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمقر الوزارة، أكسل وابنهورست، سفير دولة أستراليا لدى القاهرة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر، وقرب تولي السفير الجديد مهام عمله مطلع سبتمبر المقبل.

وفي مستهل اللقاء، أعرب وزير الزراعة عن تقديره للجهود الملموسة التي بذلها السفير الأسترالي خلال فترة خدمته في مصر لدعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، متمنيًا له التوفيق في مهامه القادمة، كما أكد ترحيب مصر الكامل بتطوير آفاق التعاون مع أستراليا في المجالات الزراعية والبحثية والتنموية، وربطها بالمشروعات القومية الكبرى.

واستعرض "فاروق" جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة إنتاجية القمح، والعمل على تقليل الفاقد، كما أشار إلى ملف الأسمدة وزيادة الطلب الإقليمي عليها في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة، مؤكدًا حرص الدولة على دعم صغار المزارعين، وخاصة ممن يمتلكون حيازات أقل من 2.5 قيراط لتخفيف الأعباء عنهم وزيادة الإنتاجية، مع مواصلة تطوير منظومة الدعم الزراعي لضمان وصوله بكفاءة إلى مستحقيه، ذلك بالإضافة إلى دعم الاستثمار وتحسين مناخه.

من جانبه، أعرب السفير الأسترالي عن امتنانه للتعاون المثمر والدعم الذي لمسه من وزارة الزراعة خلال فترة عمله بالقاهرة، مؤكدًا متانة وقوة العلاقات التي تجمع البلدين، كما كشف عن زيارة مرتقبة لوفد أسترالي لمصر الأسبوع المقبل في إطار برنامج التعاون الأسترالي للبحوث الزراعية الدولية، لبحث مبادرات التعاون في الاستزراع السمكي والتكيف المناخي بالتنسيق مع المركز الدولي للأسماك، وتطوير حلول لمواجهة الفجوة المائية وترشيد الري.

ولفت السفير إلى إمكانية التعاون المشترك في تكنولوجيا إدارة الموارد المائية والزراعة الذكية لتنفيذ مشروع تجريبي يتكامل مع المشروعات الزراعية القومية الكبرى، فضلاً عن إتاحة فرص الاستفادة من برنامج المنح الأسترالي المخصص لبحوث المرأة في القطاع الزراعي.

الزراعة وزير الزراعة السفير الأسترالي أستراليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

ممدوح عباس

ممدوح عباس يُفجّر مفاجآت عن الزمالك: هذه الأسماء أمام نيابة الأموال العامة خلال 10 أيام

إمام عاشور

أحرج أبناء النادي .. أمير هشام يعلّق على تجديد إمام عاشور عقده مع الأهلي

مصطفى شوبير

إعلامي: الأهلي يرفض طلب مصطفى شوبير بشأن تجديد عقده

بيزيرا

خبير لوائح رياضية يكشف سر تصرفات «بيزيرا»: بند قوي في عقده قد يضع الزمالك في مأزق

الوحدات السكنية

الإيجار التمليكي يفتح باب الأمل أمام محدودي الدخل.. تفاصيل طرح وحدات سكنية بأسعار تبدأ من 2000 جنيه

الزمالك

كمال شعيب يكشف: إحالة جميع المسئولين عن ملف الكرة بالزمالك للتحقيق .. لهذا السبب

حسام حسن

حسام حسن في المقدمة.. تعرّف على رواتب الجهاز الفني للمنتخب عقب تجديد التعاقد

ترشيحاتنا

فعالية "HarmonyOS 7

لعشاق التكنولوجيا.. هواوي تضرب موعداً للكشف عن "Mate XT 2"

شاشة هاتفك تضيء فجأة؟ 4 أسباب شائعة وطرق إيقافها فوراً

شاشة هاتفك تضيء فجأة؟.. 4 أسباب شائعة وطرق إيقافها فوراً

Garmin Fenix 9 Pro

تسريبات مصوّرة تكشف مواصفات ساعات Garmin Fenix 9 Pro وخيارات شاشات AMOLED وSolar

بالصور

القُبلة الرومانسية .. دونا إمام تنشر صورًا جديدة من عقد قرانها

دونا إمام
دونا إمام
دونا إمام

لسد العجز.. وزير الصحة: وضع ضوابط موحدة لحركات التكليف والتوزيع وفقا للاحتياج الفعلي

وزير الصحة يترأس الاجتماع الدوري لقيادات الوزارة لمتابعة سير العمل بمختلف الملفات
وزير الصحة يترأس الاجتماع الدوري لقيادات الوزارة لمتابعة سير العمل بمختلف الملفات
وزير الصحة يترأس الاجتماع الدوري لقيادات الوزارة لمتابعة سير العمل بمختلف الملفات

وزير الري: مصر من أكثر دول العالم معاناةً من ندرة المياه

وزير الري - هاني سويلم
وزير الري - هاني سويلم
وزير الري - هاني سويلم

طرق سحرية.. كيفية حماية سيارتك من القوارض

حماية السيارة من الفئران
حماية السيارة من الفئران
حماية السيارة من الفئران

فيديو

علاقة بلوجر شهير بخادمته

علاقة عاطفية تنتهي باتهام بالسرقة.. ماذا حدث بين الخادمة والبلوجر؟

حادثة الإسماعيلية الجديدة

الإسماعيلية في أسبوعين.. 43 بين مصاب ووفاة في حادثين مروّعين بالدواويس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد