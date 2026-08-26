الأرصاد الجوية اليابانية تحذر من ضربات الشمس في 37 محافظة

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حذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية من استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم الأربعاء إلى مستويات قياسية في المناطق الواقعة غرب البلاد.

وأفادت الهيئة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - بأنه من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 37 درجة مئوية في العديد من المناطق بالبلاد.

كما حذرت هيئة الأرصاد من ضربات الشمس في 37 محافظة من أصل 47 في البلاد، وذلك في المناطق الممتدة من منطقة "كانتو" إلى منطقة "كيوشو".

ونصحت المواطنين بتجنب البقاء في الخارج لفترات طويلة واستخدام مكيفات الهواء وشرب كميات كافية من السوائل.