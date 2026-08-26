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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

واشنطن تعيد جدولة مواعيد تأشيرات الهجرة عالميا مع إطلاق تدريب قنصلي جديد

واشنطن تعيد جدولة مواعيد تأشيرات الهجرة عالميا مع إطلاق تدريب قنصلي جديد
واشنطن تعيد جدولة مواعيد تأشيرات الهجرة عالميا مع إطلاق تدريب قنصلي جديد
أ ش أ

 علقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤقتا مواعيد مقابلات تأشيرات الهجرة في السفارات والقنصليات الأمريكية حول العالم، بالتزامن مع إطلاق برنامج تدريب عالمي جديد للموظفين القنصليين، في أحدث خطوة ضمن تشديد إجراءات الهجرة خلال الولاية الثانية للرئيس الأمريكي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "إن مواعيد خدمات التأشيرات سيتم تعديلها لاستيعاب برنامج التدريب الذي يشمل جميع السفارات والقنصليات الأمريكية، دون تحديد مدة التعليق أو موعد استئناف الجداول المعتادة".

تهدف التدريبات، بحسب الخارجية الأمريكية، إلى تعزيز قدرة الموظفين القنصليين على تقييم طلبات التأشيرات بصورة "شاملة ومتسقة"، بما في ذلك تحديد المتقدمين الذين قد يعتبرون أكثر احتمالا للاعتماد مستقبلا على المساعدات العامة الأمريكية.

وأفادت تقارير بأن متقدمين كانت لديهم مقابلات محددة بالفعل تلقوا رسائل من بعثات دبلوماسية أمريكية تفيد بإعادة جدولة مواعيدهم، على أن يتم إخطارهم لاحقا بمواعيد جديدة.

تأتي الخطوة في إطار حملة أوسع تتبناها إدارة ترامب لتشديد سياسات الهجرة، شملت إلغاء تأشيرات وإقامات دائمة وفرض قيود ورسوم إضافية على بعض مسارات الهجرة القانونية، فيما تقول الإدارة إن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز الأمن الداخلي.

ويأتي التعليق العالمي بعد أيام من انتكاسة قضائية للإدارة، إذ أبطلت محكمة اتحادية يوم الجمعة الماضي سياسة كانت تقضي بتعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، بعدما خلصت إلى أن وزير الخارجية ماركو روبيو تجاوز صلاحياته القانونية في فرض هذا الإجراء.

وكانت الإدارة قد بررت القيود السابقة بمخاوف من احتمال اعتماد بعض المهاجرين على المساعدات الحكومية، بينما انتقدت منظمات حقوقية سياسات الهجرة التي تنتهجها إدارة ترامب، معتبرة أن بعض الإجراءات تنطوي على تمييز وتهدد ضمانات حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة.

ولم تحدد وزارة الخارجية حتى الآن موعدا لانتهاء برنامج التدريب أو جدولا زمنيا لاستئناف مواعيد مقابلات تأشيرات الهجرة بصورة طبيعية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأشيرات الهجرة السفارات والقنصليات الأمريكية تشديد إجراءات الهجرة

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