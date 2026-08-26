تعليم الوادي الجديد تناقش الاستعداد للعام الدراسي الجديد وخطط سد العجز

عقد عبد الرحمن محمد، مدير مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، لقاءً موسعًا مع مديري العموم بالمديرية والمراحل التعليمية، بحضور مديري ووكلاء الإدارات التعليمية والمعنيين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد، ومتابعة جاهزية المدارس، والوقوف على آخر المستجدات لضمان انتظام العملية التعليمية وتقديم أفضل الخدمات للطلاب.

حصر الزيادات في أعداد المعلمين

وفي مستهل اللقاء، وجه مدير المديرية الشكر والتقدير لجميع الحضور على جهودهم المبذولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية، مؤكدًا أن مصلحة الطالب وتحقيق الرضا الوظيفي للعاملين يمثلان أولوية خلال المرحلة المقبلة.

وناقش اللقاء عددًا من الملفات المهمة، في مقدمتها توجيهات محافظ الوادي الجديد بدعم الخدمات التعليمية من خلال تشغيل مدرسة مجتمعية بقرى الشب، وفقًا للضوابط المنظمة وأعداد الطلاب، إلى جانب الانتهاء من حصر الزيادات في أعداد المعلمين على أرض الواقع، والعمل على سد العجز في مختلف التخصصات بما يضمن تحقيق الاستقرار داخل المدارس.

كما تم استعراض خطة محكمة لتنمية مهارات الطلاب دون المستوى في القراءة والكتابة، خاصة بالمناطق النائية ومترامية الأطراف، على أن يبدأ تنفيذها مع انطلاق الدراسة، إلى جانب التأكيد على المتابعة اليومية والمستمرة لجاهزية المدارس وانتظام سير العمل طوال العام الدراسي.

وشدد مدير المديرية على أهمية الاستفادة المثلى من الموارد البشرية المتاحة، وتقديم الدعم للعاملين والطلاب، وسرعة التعامل مع أي مشكلات أو معوقات وفق اللوائح المنظمة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق أعلى معايير الجودة في مدارس المحافظة.