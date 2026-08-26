قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تراجع الدولار أمام الجنيه.. وهذا أقل سعر للشراء في البنوك بختام التعاملات
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام بقيمة 88.3 مليار جنيه
الرئيس السيسي يكرّم عددًا من علماء الأزهر والأوقاف خلال الاحتفال بالمولد النبوي
الرئيس السيسي للمواطنين: لسه متعلمناش من النصب باسم الاستثمار العقاري اللي بيحصل طوال 40 سنة
الرئيس السيسي: القوات المسلحة في أتم جاهزية للدفاع عن مصر ومقدراتها ضد أي تهديد خارجي
الرئيس السيسي يوجه بحملات مرورية مكثفة: لا مجاملة لمن يتلاعب بحقوق الشعب
الرئيس السيسي عن عقود التطوير العقاري: هكون حاد في الموضوع ده
الرئيس السيسي يوجه بإعداد تقرير شامل عن إنجازات الدولة وعرضه على المواطنين أكتوبر المقبل
حق الناس علينا.. الرئيس السيسي يوجّه الحكومة بمصارحة المواطنين بكشف حساب شامل
الرئيس السيسي: سلوك بعض المسلمين لا يعكس صحيح الإسلام.. ومن يروج الشائعات لخراب الأمة سيحاسب أمام الله
ترامب عن حالة مجتبى خامنئي: لا أعتقد أنه مات.. أصيب بجروح بالغة
مدبولي: نعمل على تنفيذ التكليفات الرئاسية في احتفالية المولد النبوي وتوضيح الحقائق أمام المواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بعد المولد النبوي.. كم إجازة رسمية متبقية في 2026؟

اجازة رسمية 2026
اجازة رسمية 2026
رشا عوني

بعد ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف2026، يبحث الجميع عن الإجازات الرسمية المتبقية في العام الجاري، خاصة بعد مرور ثمانية أشهر من العام، واقتراب انتهاء الإجازات الرسمية للموظفين بجميع قطاعات الدولة، فهل تعتبر إجازة المولد النبوي آخر عطلة في السنة أم مازال أمامنا فرصة لإجازة أخرى مقبلة؟.

الخميس إجازة المولد النبوي

قرر مجلس الوزراء و وزير العمل، ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف من الثلاثاء 25 أغسطس إلى الخميس 27 أغسطس، وذلك للقطاعين الحكومي والخاص، وفقاً لسياسة ترحيل الإجازات الرسمية المعتمدة مؤخراً.

موعد المولد النبوي 2026 في مصر.. التاريخ والإجازة وحكم الاحتفال

إجازة المولد النبوى الشريف

ويأتي تحديد الخميس 27 أغسطس موعدا للإجازة في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار هذا اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بدلا من الثلاثاء 25 أغسطس.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

وبعد إجازة المولد النبوي 2026، يترقب الجميع الإجازات الرسمية المتبقية في 2026 حتى انتهاء العام، حيث انقضت غالبية الإجازات الطويلة ولم يتبقَّ إلا إجازتين رسميتن فقط حتى نهاية 2026. 

25 أغسطس (الثلاثاء) - تم ترحيلها إلى الخميس 27 أغسطس

المولد النبوي الشريف.

6 أكتوبر (الثلاثاء):

عيد القوات المسلحة (نصر أكتوبر).

إجازة مدفوعة الأجر للموظفين

تعتبر مناسبة المولد النبوي الشريف إحدى الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر، التي يحصل عليها العاملون وفقًا للقواعد المنظمة للإجازات الرسمية، وتشمل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص، وفقًا للضوابط المقررة.

آخر إجازة رسمية في 2026

وبعد إجازة المولد النبوى، يتبقى فى عام 2026 مناسبة رسمية واحدة يحصل العاملون خلالها على إجازات مدفوعة الأجر، وهى عيد السادس من أكتوبر، والتى توافق يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، ومن المنتظر ترحيلها إلى يوم الخميس 8 أكتوبر 2026.


 

ترحيل الإجازات الرسمية

وقرار ترحيل الإجازات يأتى فى إطار حرص الحكومة على إتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين؛ لقضاء إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع، واستثمارها كيفما يشاءون، بدلاً من الإجازات التى تقع فى منتصف الأسبوع، مع استثناء إجازات أعياد الفطر والأضحى، وعيد الميلاد.

رسائل تهنئة مولد النبي2026

  1. كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف.
  2. مولد نبوي شريف مبارك عليكم وعلى أحبابكم.
  3. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
  4. أطيب التهاني بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
  5. أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات.
  6. كل عام وأنتم إلى الله أقرب وبالخير أسعد.
  7. كل الكلمات المميزة المليئة بالفرحة والسعادة لكم بمناسبة المولد النبوي الشريف.
  8. أرسل لك أجمل عبارات التهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف، دام الله عليكم الصحة والعافية.
  9. أجمل العبارات المميزة لكم بمناسبة ذكرى ميلاد النبي، كل سنة وأنتم طيبين.
  10. كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف، كل التمنيات الطيبة لكم يا أحبابي.
اجازة سنوية اجازة المولد النبوي المولد النبوي اجازات2026 الاجازات الرسمية2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات المتهم بإنهاء حياة خطيب شقيقته بعد اكتشاف حملها منه

اسرة النرجس

«قعدت معاهم ساعة وأنا حاسم أمري والتورتة كلمة السر».. اعترافات مثيرة للمتهم في واقعة إنهاء حياة أسرة التجمع

بيزيرا

خبير لوائح رياضية يكشف سر تصرفات «بيزيرا»: بند قوي في عقده قد يضع الزمالك في مأزق

وزير التربية والتعليم

لسد العجز.. قرارات جديدة بشأن إجراءات مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الخامسة

سامح فهمي

للتاريخ.. سامح فهمي يكشف حكاية سبيكة الذهب التي وصلت لمبارك من قريب مرسي

بيزيرا

محمد صلاح: عقد بيزيرا فيه بنود «مقوية قلبه».. ومعتمد جمال اتظلم في الزمالك

اشتعال طائرة صغيرة

لحظة اشتعال طائرة صغيرة في الجو وسقوطها جنوب شرقي البرازيل | شاهد

ميدو

إعلامي يرد على ميدو بشأن ركلة جزاء الأهلي

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: رفعة الأمة تقوم على إتقان العمل وحسن الخلق

ترامب

ترامب: زيارة مدير الاستخبارات الأمريكية لروسيا لم تكن مرتبطة بإيران

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: اجتهدنا في كل ما تم عمله

بالصور

دينا فؤاد تثير الجدل بإطلالتها على البحر

دينا فؤاد تثير الجدل بإطلالتها على البحر
دينا فؤاد تثير الجدل بإطلالتها على البحر
دينا فؤاد تثير الجدل بإطلالتها على البحر

طريقة عمل ساندويتش من بواقي الفراخ.. أفكار سريعة واقتصادية

شاندوتش الفراخ بالصوص الكريمي
شاندوتش الفراخ بالصوص الكريمي
شاندوتش الفراخ بالصوص الكريمي

علاج تضخم البروستاتا بالأكل.. أطعمة قد تساعد على تخفيف الأعراض وتحسين صحتها

علاج تضخم البروستاتا بالأكل
علاج تضخم البروستاتا بالأكل
علاج تضخم البروستاتا بالأكل

تأثير الكرياتين على القوة والذاكرة.. هل يفيد العضلات والدماغ معًا؟

تأثير الكرياتين على القوة والذاكرة.. هل يفيد العضلات والدماغ معًا؟
تأثير الكرياتين على القوة والذاكرة.. هل يفيد العضلات والدماغ معًا؟
تأثير الكرياتين على القوة والذاكرة.. هل يفيد العضلات والدماغ معًا؟

فيديو

علاقة بلوجر شهير بخادمته

علاقة عاطفية تنتهي باتهام بالسرقة.. ماذا حدث بين الخادمة والبلوجر؟

حادثة الإسماعيلية الجديدة

الإسماعيلية في أسبوعين.. 43 بين مصاب ووفاة في حادثين مروّعين بالدواويس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد