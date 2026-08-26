بعد المولد النبوي.. كم إجازة رسمية متبقية في 2026؟

بعد ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف2026، يبحث الجميع عن الإجازات الرسمية المتبقية في العام الجاري، خاصة بعد مرور ثمانية أشهر من العام، واقتراب انتهاء الإجازات الرسمية للموظفين بجميع قطاعات الدولة، فهل تعتبر إجازة المولد النبوي آخر عطلة في السنة أم مازال أمامنا فرصة لإجازة أخرى مقبلة؟.

الخميس إجازة المولد النبوي

قرر مجلس الوزراء و وزير العمل، ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف من الثلاثاء 25 أغسطس إلى الخميس 27 أغسطس، وذلك للقطاعين الحكومي والخاص، وفقاً لسياسة ترحيل الإجازات الرسمية المعتمدة مؤخراً.

إجازة المولد النبوى الشريف

ويأتي تحديد الخميس 27 أغسطس موعدا للإجازة في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار هذا اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بدلا من الثلاثاء 25 أغسطس.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

وبعد إجازة المولد النبوي 2026، يترقب الجميع الإجازات الرسمية المتبقية في 2026 حتى انتهاء العام، حيث انقضت غالبية الإجازات الطويلة ولم يتبقَّ إلا إجازتين رسميتن فقط حتى نهاية 2026.

25 أغسطس (الثلاثاء) - تم ترحيلها إلى الخميس 27 أغسطس

المولد النبوي الشريف.

6 أكتوبر (الثلاثاء):

عيد القوات المسلحة (نصر أكتوبر).

إجازة مدفوعة الأجر للموظفين

تعتبر مناسبة المولد النبوي الشريف إحدى الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر، التي يحصل عليها العاملون وفقًا للقواعد المنظمة للإجازات الرسمية، وتشمل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص، وفقًا للضوابط المقررة.

آخر إجازة رسمية في 2026

وبعد إجازة المولد النبوى، يتبقى فى عام 2026 مناسبة رسمية واحدة يحصل العاملون خلالها على إجازات مدفوعة الأجر، وهى عيد السادس من أكتوبر، والتى توافق يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، ومن المنتظر ترحيلها إلى يوم الخميس 8 أكتوبر 2026.





ترحيل الإجازات الرسمية

وقرار ترحيل الإجازات يأتى فى إطار حرص الحكومة على إتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين؛ لقضاء إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع، واستثمارها كيفما يشاءون، بدلاً من الإجازات التى تقع فى منتصف الأسبوع، مع استثناء إجازات أعياد الفطر والأضحى، وعيد الميلاد.

رسائل تهنئة مولد النبي2026