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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026 في البنوك

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026 في البنوك
سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026 في البنوك
عبد الفتاح تركي

شهد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، وفق آخر تحديثات أسعار الصرف المعروضة في البنوك العاملة بالسوق المحلية، وسط متابعة مستمرة من المتعاملين لحركة أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري، ويبحث عدد كبير من المواطنين عن سعر الدرهم الإماراتي اليوم لمعرفة أحدث مستويات الشراء والبيع في البنوك المختلفة.

وتختلف أسعار صرف الدرهم الإماراتي من بنك إلى آخر وفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات، لذلك يحرص المتعاملون على متابعة السعر المعلن بصورة مستمرة، خاصة عند الرغبة في شراء أو بيع العملة الإماراتية، وفيما يلي أحدث أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك وفق البيانات الواردة.

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سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026

يأتي سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، في مقدمة أسعار العملات التي تحظى باهتمام المتابعين، بالتزامن مع التراجع الملحوظ الذي شهده سعر العملة الإماراتية خلال تعاملات البنوك العاملة في السوق المحلية.

وتوضح آخر تحديثات أسعار الصرف تفاوتًا محدودًا بين أسعار شراء الدرهم الإماراتي وأسعار بيعه من بنك إلى آخر، وهو ما يجعل معرفة السعر المعلن في كل بنك أمرًا مهمًا أمام العملاء الراغبين في التعامل بالعملة الإماراتية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 13.65 جنيه للشراء، و13.69 جنيه للبيع، وفق آخر تحديثات أسعار العملات المعلنة.

ويعد سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري من المؤشرات التي يتابعها المهتمون بحركة أسعار العملات في السوق المحلية، إلى جانب الأسعار المعلنة لدى البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدرهم الاماراتي

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية نحو 13.64 جنيه للشراء، و13.69 جنيه للبيع، وفق آخر تحديثات أسعار الصرف.

ويتابع عملاء بنك الإسكندرية سعر العملة الإماراتية بصورة مستمرة، خاصة مع اختلاف أسعار شراء وبيع العملات من بنك إلى آخر خلال تعاملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو 13.66 جنيه للشراء، و13.71 جنيه للبيع.

ويأتي سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس ضمن الأسعار التي يحرص المتعاملون على متابعتها عند مقارنة أسعار شراء وبيع العملة الإماراتية بين البنوك العاملة في السوق المحلية.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 13.65 جنيه للشراء، و13.69 جنيه للبيع.

ويأتي بنك مصر ضمن البنوك التي تحظى أسعار العملات المعلنة لديها بمتابعة واسعة من جانب العملاء الراغبين في معرفة أحدث سعر للدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك كريدي أجريكول نحو 13.58 جنيه للشراء، و13.67 جنيه للبيع.

ويظهر السعر المعلن في البنك تفاوتًا عن أسعار الدرهم الإماراتي المسجلة في عدد من البنوك الأخرى، وهو ما يعكس اختلاف أسعار شراء وبيع العملة الإماراتية وفق آخر تحديثات شاشات عرض العملات.

سعر الدرهم الاماراتي اليوم الاثنين

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 13.65 جنيه للشراء، و13.69 جنيه للبيع.

ويستمر سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري ضمن البيانات التي يبحث عنها المتعاملون يوميًا، بالتزامن مع متابعة حركة أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك المصرية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي نحو 13.64 جنيه للشراء، و13.68 جنيه للبيع، وفق آخر تحديثات أسعار الصرف.

ويأتي سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي ضمن الأسعار المصرفية التي يمكن مقارنتها بأسعار البنوك الأخرى لمعرفة مستويات شراء وبيع العملة الإماراتية خلال تعاملات الأربعاء 26 أغسطس 2026.

لماذا يهتم المواطنون بسعر الدرهم الإماراتي اليوم؟

يحظى سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري باهتمام متواصل من جانب المتعاملين مع البنوك، وهو ما يفسر كثرة عمليات البحث عن سعر الدرهم الإماراتي اليوم، وسعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، وسعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية.

وتكتسب متابعة أسعار العملات أهمية خاصة عند إجراء عمليات شراء أو بيع العملات الأجنبية والعربية، إذ يمكن أن تختلف أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر وفق آخر تحديث معلن على شاشات أسعار الصرف.

وبحسب البيانات الواردة، شهد سعر الدرهم الإماراتي حالة من التراجع خلال تعاملات الأربعاء 26 أغسطس 2026، مع تسجيل مستويات مختلفة للشراء والبيع في البنك المركزي المصري وبنك الإسكندرية وبنك قناة السويس وبنك مصر وبنك كريدي أجريكول والبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي.

سعر الدرهم الاماراتى اليوم الجمعة

وتظل أسعار العملات قابلة للتغير وفق تحديثات البنوك، لذلك فإن السعر المعلن وقت إجراء عملية الشراء أو البيع هو السعر الذي يحدد قيمة المعاملة المصرفية في حينها، مع استمرار متابعة أحدث تحديثات أسعار الصرف على مدار تعاملات اليوم.

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