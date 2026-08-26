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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات جديدة 2027 في السوق الإماراتي

سيارات جديدة 2027 في الإمارات
سيارات جديدة 2027 في الإمارات
إبراهيم القادري

يتوافر في سوق السيارات الإماراتي الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات الإماراتي، ومن بينها:  تويوتا لاندكروزر، ونيسان باترول، وتويوتا برادو، وجيتور X70 Plus، وهيونداي باليسيد .

تويوتا لاندكروزر موديل 2027

تحصل سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 2400 سي سي تيربو، وتنتج قوة 326 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تويوتا لاندكروزر موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2027 تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 335 ألف درهم إماراتي .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2027 تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 379 ألف درهم إماراتي .

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2027 تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 399  ألف درهم إماراتي.

نيسان باترول موديل 2027

تحصل سيارة نيسان باترول موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 3500 سي سي تيربو، وبها قوة 425 حصان، وعزم دوران 700 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

نيسان باترول موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة نيسان باترول موديل 2027 تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 239 ألف درهم إماراتي .

الفئة الثانية من سيارة نيسان باترول موديل 2027 تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 362 ألف درهم إماراتي .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان باترول موديل 2027 تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 449 ألف درهم إماراتي .

تويوتا برادو موديل 2027

قوة سيارة تويوتا برادو موديل 2027 تصل إلي 267 حصان، وبها محرك سعة 2400 سي سي تيربو، وبها عزم دوران 430 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تويوتا برادو موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة تويوتا برادو موديل 2027 تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 199 ألف درهم إماراتي .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا برادو موديل 2027 تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 219 ألف درهم إماراتي .

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا برادو موديل 2027 تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 255 ألف درهم إماراتي .

جيتور X70 بلس موديل 2027

زودت سيارة جيتور X70 بلس موديل 2027 بمحرك سعة 1600 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 197 حصان، وعزم دوران 290 نيوتن/متر .

جيتور X70 بلس موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة جيتور X70 بلس موديل 2027 تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 89 ألف درهم إماراتي .

الفئة الثانية من سيارة جيتور X70 بلس موديل 2027 تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 99 ألف درهم إماراتي .

هيونداي باليسيد موديل 2027

عزم دوران سيارة هيونداي باليسيد موديل 2027 يصل إلي 260 نيوتن/متر، وبها قوة 287 حصان، ومحرك سعة 3500 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

هيونداي باليسيد موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة هيونداي باليسيد موديل 2027 تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 155 ألف درهم إماراتي .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي باليسيد موديل 2027 تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 187 ألف درهم إماراتي .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي باليسيد موديل 2027 تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 213 ألف درهم إماراتي .

سوق السيارات الإماراتي إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027 مستقبل صناعة السيارات تويوتا برادو هيونداي باليسيد تويوتا لاندكروزر موديل 2027 نيسان باترول موديل 2027 تويوتا برادو موديل 2027 جيتور X70 بلس موديل 2027 جيتور X70 بلس هيونداي باليسيد موديل 2027

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