العلمين الجديدة تواصل الارتقاء بالمشهد الحضاري والحفاظ على المسطحات الخضراء

يواصل جهاز مدينة العلمين الجديدة تنفيذ أعمال التجميل والتنسيق الحضاري، إلى جانب أعمال الرعاية والصيانة الدورية للمسطحات الخضراء والعناصر الزراعية والميادين بمختلف مناطق المدينة.

تجميل المدينة

وتتضمن الأعمال برامج منتظمة للري والقص والتهذيب، مع المتابعة المستمرة لحالة الزراعات وإجراء أعمال المعالجة والتجديد اللازمة، بما يضمن الحفاظ على كفاءتها واستدامة المظهر الجمالي للميادين والمحاور والمناطق الحيوية، في ضوء ما تشهده المدينة من نمو عمراني وحركة متزايدة.

وأكد المهندس عبدالعزيز سليمان، نائب رئيس الجهاز، أن الحفاظ على أعمال التجميل والتنسيق المنفذة يمثل جزءًا أساسيًا من منظومة العمل بالمدينة، مشيرًا إلى استمرار أعمال الرعاية والصيانة لضمان ظهور العلمين الجديدة بصورة حضارية ومنظمة، بما يتناسب مع مكانتها وما تشهده من تطور متواصل.

يأتى ذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية الجديدة، وبمتابعة الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.