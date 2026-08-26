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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

28 مليار دولار في 6 أشهر .. المنتج المصري يفرض نفسه في الأسواق العالمية

صادرات- صورة أرشيفية
صادرات- صورة أرشيفية
علياء فوزى

يعتبر قطاع الصادرات واحد من أهم مصادر العملة الصعبة لمصر، وكذلك ركيزة أساسية لنمو الاقتصاد الوطني.

وتستهدف مصر عبر استراتيجية واضحة زيادة حجم صادراتها للوصول إلى 100 مليار دولار بحلول 2030، و حققت بالفعل خلال النصف الأول من العام الجاري 2026 نحو  28 مليار دولار مقابل 26.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2025 بزيادة بلغت 1.9 مليار دولار، بنمو 7%، وفقا لآخر إحصائيات حكومية.

وخلال السطور التالية يستعرض موقع “صدى البلد” أبرز الدول المستقبلة للصادرات المصرية وأهم المنتجات، وفقا لبيانات رسمية.

إيطاليا في المقدمة 

وتصدرت خمسة دول كأكبر الأسواق المستقبلة للمنتجات المصرية، حيث استحوذت علي 25.6 % من إجمالي الصادرات المصرية للعالم وذلك خلال الـ5 أشهر الأولي من العام 2026.

وجاءت إيطاليا في المرتبة الأولي كأكبر الأسواق المستقبلة للمنتجات المصرية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية تليها تركيا وفي المرتبة الرابعة تأتي الممكلة المتحدة  وأخيرا الهند.

أهم الصادرات المصرية للأسواق الخارجية:

1-مواد البناء والحراريات

2-منتجات كيماوية و أسمدة

3-صناعات غذائية

4-سلع هندسية وإلكترونية

5-حاصلات زراعية

6- ملابس جاهزة

7- غزل ونسيج

8-الصناعات الطبية 

9-الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية

10- مفروشات

11-أثاث

12-جلود وأحذية ومنتجات جلدية

 جهود الدولة لدعم الصادرات

-تتخذ الحكومة المصرية العديد من الإجراءات بهدف تحقيق المساندة التصديرية، ودعم الشركات المحلية، وتحفيزها على التوسع في الأسواق الخارجية.

 -المساعدات المالية المباشرة، حيث ارتفع دعم الصادرات بنسبة نمو 55% ليسجل 28 مليار جنيه في العام المالي (2025 - 2026) وفقا لتصريحات أحمد كجوك وزير المالية.

-وكذلك تفعيل الاتفاقيات التجارية وقواعد المنشأة لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق العالمية، إذ  عززت الاستفادة من اتفاقيات (الكوميسا، اتفاق الحرة القارية، الشراكات الثنائية) للنفاذ إلي الأسواق الأفريقية، وكذلك تطبيق قواعد المنشأ لتسهيل دخول المنتجات المصرية بإعفاءات جمركية.

-تفعيل آلية تعديل حدود الكربون CBAM خفض البصمة الكربونية للقطاعات الصناعية المصدرة  لتسهيل الدخول إلي أسواق الاتحاد الأوروبي، وأيضا فتح فرص جديدة للتمويل الأخضر.

مصر تنطلق بالتصدير

وأطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في يوليو الماضي مبادرة “مصر تنطلق بالتصدير” والتي بدأتها من محافظة الغربية، وتستهدف المبادرة توسيع قاعدة المصدرين، وزيادة عدد الشركات المستفيدة من منظومة خدمات تنمية الصادرات، وتعزيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في النشاط التصديري، فضلًا عن زيادة مساهمة مختلف المحافظات والقطاعات الإنتاجية في الصادرات المصرية.

ومن المقرر أن تصل المبادرة لكل محافظات مصر، والمحطة التالية محافظة بورسعيد ومن المتوقع أن يقام فعاليات المباردة في محافظة أخرى من محافظات الصعيد قبل نهاية العام الجاري.

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