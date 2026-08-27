أسعار الدولار اليوم الخميس 27 أغسطس 2026.. أعلى سعر في البنوك

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عند مستويات مرتفعة نسبيًا، بعد أن شهدت أسعار العملة الأمريكية تراجعًا جماعيًا في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرية خلال تعاملات أمس، الأربعاء، ليقترب الدولار من مستوى 50 جنيهًا.

ويقدم موقع «صدى البلد» خدمة يومية لقرائه تتضمن أحدث أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك، مع بداية تعاملات اليوم، الخميس 27 أغسطس 2026.

أعلى سعر للدولار

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لصرف الدولار بين البنوك، عند 50.39 جنيه للشراء و50.49 جنيه للبيع، يليه بنك HSBC بسعر 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك المصري لتنمية الصادرات 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع.

أسعار الدولار بالبنوك

سجل الدولار في المصرف المتحد نحو 50.18 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والمصري الخليجي، والتنمية الصناعية، وميد بنك، والعربي الأفريقي الدولي، وبنك فيصل الإسلامي نحو 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار في بنك التمويل الكويتي، وبنك التعمير والإسكان، والمصرف العربي الدولي، والبنك العقاري المصري العربي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك البركة نحو 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سجل الدولار في بنك كريدي أجريكول والبنك التجاري الدولي CIB نحو 50.12 جنيه للشراء و50.22 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك أبوظبي التجاري 50.10 جنيه للشراء و50.20 جنيه للبيع.

وقدم بنك الإسكندرية أقل سعر لصرف الدولار بين البنوك، مسجلًا 50.07 جنيه للشراء و50.17 جنيه للبيع.

وتختلف أسعار صرف الدولار من بنك إلى آخر وفقًا لآليات التسعير وحركة العرض والطلب، على أن تتغير الأسعار خلال تعاملات اليوم بحسب تطورات السوق المصرفية.