قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات نيبال إلى 162 قتيلا
الدفاع الروسية تكشف حجم الخسائر الأوكرانية خلال الساعات الماضية
نشر تسجيلات لمواطنين.. التحقيق مع صانع محتوى شهير بالغربية
اعتماد نتيجة الدور الثاني لطلاب الجدارات بالتعليم الفني وتعليمات للمدارس بسرعة إعلانها
فيضانات نيبال تحصد أرواح 165 شخصا وتبتلع المنازل والجسور.. شاهد
الأرصاد: طقس شديد الحرارة اليوم.. وانخفاض متوقع السبت
الأرصاد تحذر: ارتفاع جديد في الحرارة.. والمحسوسة بالقاهرة تلامس 40 درجة
48 ساعة ساخنة| حالة الطقس اليوم.. وتحذير عاجل من الأرصاد
الصين.. فقدان 1500 شخص من بينهم 800 أجنبي على الأقل بعد انهيار جدار طيني
تراجع تدريجي في درجات الحرارة من الجمعة.. «الأرصاد» تعلن خريطة طقس اليوم
الجزائر.. ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 12 قتيلاً وعشرات المصابين
روسيا تعلن سقوط 267 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الخميس 27 أغسطس 2026.. أعلى سعر في البنوك

الدولار
الدولار
ولاء عبد الكريم

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عند مستويات مرتفعة نسبيًا، بعد أن شهدت أسعار العملة الأمريكية تراجعًا جماعيًا في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرية خلال تعاملات أمس، الأربعاء، ليقترب الدولار من مستوى 50 جنيهًا.

ويقدم موقع «صدى البلد» خدمة يومية لقرائه تتضمن أحدث أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك، مع بداية تعاملات اليوم، الخميس 27 أغسطس 2026.

 

أعلى سعر للدولار

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لصرف الدولار بين البنوك، عند 50.39 جنيه للشراء و50.49 جنيه للبيع، يليه بنك HSBC بسعر 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك المصري لتنمية الصادرات 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع.

 

أسعار الدولار بالبنوك

سجل الدولار في المصرف المتحد نحو 50.18 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والمصري الخليجي، والتنمية الصناعية، وميد بنك، والعربي الأفريقي الدولي، وبنك فيصل الإسلامي نحو 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار في بنك التمويل الكويتي، وبنك التعمير والإسكان، والمصرف العربي الدولي، والبنك العقاري المصري العربي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك البركة نحو 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم

سجل الدولار في بنك كريدي أجريكول والبنك التجاري الدولي CIB نحو 50.12 جنيه للشراء و50.22 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك أبوظبي التجاري 50.10 جنيه للشراء و50.20 جنيه للبيع.

وقدم بنك الإسكندرية أقل سعر لصرف الدولار بين البنوك، مسجلًا 50.07 جنيه للشراء و50.17 جنيه للبيع.

وتختلف أسعار صرف الدولار من بنك إلى آخر وفقًا لآليات التسعير وحركة العرض والطلب، على أن تتغير الأسعار خلال تعاملات اليوم بحسب تطورات السوق المصرفية.

الدولار اسعار الدولار سعر الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مندوب ديليفري

14 ألف جنيه ضاعوا في دقائق.. حيلة شيطانية تورط مندوب ديليفري في واقعة نصب بالمنيل

السالمونيلا

بعد انتشارها بأوروبا.. هل وصل خطر السالمونيلا إلى البيض المصري؟

تنسيق الجامعات 2026

التعليم العالي تعلن نتائج مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.. عبر هذا الرابط

الرائد مدحت ماضي

مواجهة أمنية.. مصرع عنصرين خطرين وإصابة رئيس مباحث طما في قدمه

جانب الاحتفالية

سنة مرت بكل رضا وجبر.. هبة مجدي تحتفل بعيد ميلادها برسالة مؤثرة

فاتورة الكهرباء

بعد التوجيهات الرئاسية.. تسهيلات في سداد فواتير الكهرباء

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن.. رابط الاطلاع على نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق

النائب محمد أبو العينين وإلهام أبو الفتح وأحمد موسى

أبو العينين يمنح إجازة إجبارية للإعلامي أحمد موسى حتى اكتمال تعافيه

ترشيحاتنا

XPENG G7 

بمدى 1.704 كم.. تعرف على سعر ومواصفات XPENG G7 الجديدة

هونجتشي 2027

أغلى سيارة سيدان صينية بسعر مليون دولار تقتحم الأسواق

استدعاء دودج دورانجو

رغم الاستدعاءات.. جناح دودج دورانجو مهدد بالسقوط أثناء القيادة

بالصور

موعد شهر رمضان2027 عد تنازلي.. كم يوما متبقيا على الصيام؟

موعد شهر رمضان 2027
موعد شهر رمضان 2027
موعد شهر رمضان 2027

ببطن مكشوف.. مي سليم تلفت الأنظار بإطلالة جريئة

مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة
مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة
مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة

قبل المدارس.. طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة

قبل المدارس..طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة
قبل المدارس..طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة
قبل المدارس..طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة

طريقة عمل الملبن الأحمر بالمكسرات الملفوف بقمر الدين

طريقة عمل الملبن الأحمر بالمكسرات الملفوف بقمر الدين
طريقة عمل الملبن الأحمر بالمكسرات الملفوف بقمر الدين
طريقة عمل الملبن الأحمر بالمكسرات الملفوف بقمر الدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد