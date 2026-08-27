إزالة 51 تعديا على الأراضي الزراعية بطريق قويسنا- شبين الكوم

أكد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، إلى أنه تم إزالة 51 حالة تعدى على الأراضي الزراعية بطريق قويسنا - شبين الكوم حتى الان، وذلك خلال ثلاثة أيام متتالية من الحملات المكبرة بإجمالي مساحة 26ألف و363 م، مع استمرار تكثيف حملات الإزالة والتعامل الفوري والحاسم مع كافة صور التعديات المخالفة على الطريق حفاظاً على الرقعة الزراعية وبما يضمن الحفاظ على حرم الطريق وتحقيق الانضباط العام.

حيث تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا من تنفيذ إزالة 19 حالة تعدى على الأراضي الزراعية بمساحة 10ألاف و635متراً ، فيما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم 32 حالة تعدى على مساحة 15ألف و728مترا والازالة الفورية لكافة أشكال التعديات والبناء المخالف حتى سطح الأرض وذلك بالتنسيق التام مع مديرية الزراعة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين بما يسهم في الحفاظ على الأراضي الزراعية والحد من تبويرها .

وشدد محافظ المنوفية على استمرار مواصلة أعمال الرصد والمتابعة الميدانية لتحقيق المستهدف والتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية والمعنية وتنفيذ الازالة الفورية لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بدون ترخيص ، مشيراً إلي أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة مخالفات البناء والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات جديدة واتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين وعدم تمكينهم بعودة التعديات مرة أخري، كما شدد على الاستجابة الفورية في تلقى الشكاوى والإبلاغ الفوري من خلال غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات بمديرية الزراعة والربط المباشر مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة لسرعة اتخاذ اللازم حفاظاً على الصالح العام.