تكريم أسرة شهيد الواجب العامل محمود إبراهيم حسيني بالإسكندرية

كرم المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أسرة شهيد الواجب العامل محمود إبراهيم حسيني، أحد العاملين بشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، والذي وافته المنية إثر حادث أثناء تأدية عمله.

تكريم أسرة شهيد الواجب

وحرص محافظ الإسكندرية خلال اللقاء على تكريم أسرة الفقيد، تقديرًا لما قدمه من جهد وعطاء وإخلاص في أداء واجبه، مؤكدًا أن العاملين بمنظومة النظافة والخدمات البيئية يؤدون دورًا أساسيًا في خدمة المواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الإسكندرية.

ووجّه المحافظ بتيسير كافة الإجراءات اللازمة لأسرة الشهيد، وتقديم أوجه الدعم والمساندة الممكنة لهم، مؤكدًا حرص محافظة الإسكندرية على الوقوف إلى جانب الأسرة وأبنائه، ومساندتهم تقديرًا لما قدمه الشهيد من جهد وتضحيات أثناء أداء واجبه.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عبد القادر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، وهاني حسنين، رئيس قطاع الشئون القانونية المركزية بالشركة.

من جانبه، أعرب المهندس أحمد عبد القادر عن تقدير واعتزاز الشركة بما قدمه الفقيد من جهود مخلصة وتفانٍ في أداء واجبه، مؤكدًا أن أبناء الشركة الذين يؤدون رسالتهم ويضحون من أجل خدمة المجتمع سيظلون دائمًا محل تقدير واحترام، مشددًا على استمرار الشركة في مساندة أسرة الشهيد وتقديم الدعم اللازم لها.

وفي ختام اللقاء، تقدمت شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة بخالص الشكر والتقدير لمحافظ الإسكندرية على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة، وحرصه على تكريم أسرة الشهيد، وتقديم واجب التقدير والعرفان لما قدمه من عطاء وتضحيات في سبيل أداء واجبه وخدمة المواطنين.