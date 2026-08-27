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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ثقافة الغربية تختتم فعالياتها الصيفية بتكريم أطفال ورشة فنون الخط العربي..صور

هيئة قصور الثقافة بالغربية
هيئة قصور الثقافة بالغربية
الغربية أحمد علي

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، باقة منوعة من الفعاليات والأنشطة التثقيفية والفنية بمحافظة الغربية، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة.

توجيهات هيئة قصور الثقافة 

في السياق، عقد قصر ثقافة طنطا محاضرة بعنوان "المشروعات الصغيرة في مصر"، حيث أشارت د. أماني شوقي، أستاذ الاقتصاد والمالية بكلية الحقوق بجامعة طنطا، إلى أن المشروعات الصغيرة تعد الركيزة الأساسية لدعم الاقتصاد المصري وتوفير العديد من فرص العمل والحد من ظاهرة البطالة وتحويل الأفكار البسيطة لمشروعات منتجة، لافتة إلى أن المشروع الناجح لا يعتمد بالضرورة على رأس مال ضخم، بل يعتمد على فكرة جديدة تم دراستها بشكل يتناسب مع احتياجات المجتمع وسوق العمل.

توعية المجتمع 

عن مخاطر إدمان الشباب والأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، أكد الشاعر محمود سعد خلال كلمته بالمحاضرة التوعوية التي أقيمت صباح أمس ببيت ثقافة كفر الزيات، أهمية الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي، بما توفره من معلومات من الممكن للمستخدم من خلالها تطوير مهاراته وقدراته في مجالات العمل المختلفة، وبخاصة في ظل المنافسة القوية التي يشهدها سوق العمل، فيما طالب الأسرة بضرورة المتابعة المستمرة للمحتوى الذي يتابعه الأطفال على مواقع "السوشيال ميديا" بمختلف أشكالها، مع حرص الأسرة على تقديم النصائح ومناقشة أطفالهم فيما يشاهدونه، وتصحيح بعض الأفكار إذا لزم الأمر، لافتا إلى أن من أهم إيجابيات مواقع التواصل الاجتماعي تقديم الخدمات التعليمية والمعرفية، وتابع بأن من أبرز مساوئ استخدامها هو إهدار الوقت، إذا لم يتم استخدامها بشكل متزن.

تبادل الخبرات 

كما اختتم فرع ثقافة الغربية فعالياته الفنية والثقافية للاحتفال بالإجازة الصيفية، والتي أقيمت بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، حيث شهد قصر ثقافة الطفل، ومكتبة دار الكتب، توزيع شهادات التميز على المشاركين بورشة فنون الخط العربي، فيما تواصلت الاحتفالات بالمولد النبوي بمسرح 23 يوليو بالمحلة، وقصر ثقافة المحلة، من خلال تنظيم باقة منوعة من الفعاليات الفنية والتثقيفية وورش الحكي.

اخبار محافظة الغربية هيئة قصور الثقافة الغربية توعية المجتمع المدني الشباب الاطفال

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