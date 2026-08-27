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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصر في قلب المشهد الفلسطيني.. مساعدات متواصلة لغزة وتصعيد استيطاني بالضفة

غزة
غزة
محمود محسن

في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية داخل قطاع غزة، تواصل مصر تحركاتها الإغاثية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، عبر إدخال شحنات متتالية من المساعدات الغذائية والطبية والإيوائية والوقود، في إطار جهودها للتخفيف من معاناة سكان القطاع.

 وفي المقابل، تشهد الضفة الغربية تصعيدًا متواصلًا مع اتساع نطاق الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وفرض مناطق عازلة جديدة، إلى جانب حملات الاعتقال التي تطال الفلسطينيين في عدد من المدن والبلدات. وبين جهود الإغاثة المصرية والتوسع الاستيطاني الإسرائيلي، يبقى المشهد الفلسطيني محاطًا بتحديات إنسانية وسياسية متصاعدة تستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا.

مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة.. تفاصيل

قال محمد عادل، مراسل قناة إكسترا نيوز من معبر رفح، إن الجهود المصرية مستمرة لإغاثة سكان قطاع غزة، فمنذ اندلاع الأزمة في السابع من أكتوبر عام 2023، نجح الهلال الأحمر المصري، بصفته الآلية الوطنية المعنية بتسيير وتفويج مختلف الإمدادات الإغاثية والإنسانية لدعم سكان القطاع والتخفيف من وطأة معاناتهم، في تفويج أكثر من مليون وخمسة آلاف طن من الإمدادات الإغاثية والإنسانية المختلفة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية حور محمد، على قناة إكسترا نيوز، أنه استمرارًا لهذا الشكل من الإمدادات التي يتم الدفع بها لدعم سكان القطاع، نتحدث اليوم، عن قافلة جديدة من قوافل «زاد العزة» من مصر إلى غزة.

أوضح أن هذه القافلة، حملت أطنانًا من مختلف الإمدادات الإغاثية والإنسانية، والتي تنوعت ما بين سلال غذائية وما تحويه هذه السلال من سلع غذائية جافة، يحتاج سكان القطاع إليها بشدة في ظل الحصار التجويعي الممنهج الذي كانت قوات الاحتلال تنتهجه وتمارسه في حربها ضد سكان القطاع.

وأشار إلى أن عدد من الشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية والمستلزمات الطبية، فضلًا عن المواد الإيوائية، هذا بالإضافة إلى المحروقات والمشتقات البترولية التي تم تفويجها بالفعل منذ صبيحة هذا اليوم من هذه الساحة الأمامية لمعبر رفح من الجانب المصري، واتجهت صوب معبر كرم أبو سالم.

الاستيطان يتمدد في الضفة الغربية.. الاحتلال يواصل مخططاته التوسعية.. تفاصيل

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن الأوامر العسكرية التي فرضتها صباح اليوم سلطات الاحتلال على مدينة البيرة، وتحديدًا في محيط مستوطنة «بسجوت»، هذه المستوطنة الجاثمة على أراضي الفلسطينيين في الجبل الطويل بمدينة البيرة، وهي الواقعة في وسط الضفة الغربية.

أضافت خلال مداخلة مع الإعلامية منى عوكل، على قناة القاهرة الإخبارية، أن المخاوف تزداد لدى الفلسطينيين من توسيع أوامر وضع اليد على الأراضي الفلسطينية هناك، إذ يوجد 15 دونمًا في محيط مستوطنة «بسجوت» ستتوسع بها هذه المستوطنة، وسيكون هناك منطقة عازلة، هذه المنطقة العازلة سوف تمتد إلى أكثر من ثلاثة كيلومترات في محيط هذه المستوطنة، ما يعني أن هناك أكثر من 3000 دونم سيتم الاستيلاء عليها من قبل الاستيطان، وأيضًا من قبل الاحتلال الإسرائيلي، في هذه المنطقة.

أوضحت أنه منذ السابع من أكتوبر، أقامت قوات الاحتلال 46 منطقة عازلة في محيط المستوطنات، من شمال الضفة وحتى جنوبها، كما أن عمليات الاستيلاء تتزايد بشكل تصعيدي، وهناك بؤر رعوية تزداد بين الحين والآخر، ووضع المستوطنين كرفانات أو حتى خيامًا، وبدء تنفيذ مشاريع استعمارية في عدة مناطق بالضفة الغربية.

وأشارت إلى أنه جرى اعتقال 13 فلسطينيًا منذ فجر يوم أمس وحتى هذه اللحظة. مكتب إعلام الأسرى تحدث عن أن المعتقلين من شمال الضفة وحتى جنوبها ووسطها، حيث داهمت قوات الاحتلال مناطق عدة في الضفة الغربية، منها طمون وجنين وقلقيلية وبيت لحم، بالإضافة إلى إصابة سيدة وطفلة في منطقة الكرمل.

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