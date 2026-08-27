محافظ الوادي الجديد تبحث مطالب المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة

التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، النائب مصطفى يسري عضو مجلس النواب عن المحافظة، في إطار حرص المحافظة على تعزيز التواصل والتنسيق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، للارتقاء بمستوى الخدمات والاستجابة لاحتياجات المواطنين، بحضور مصطفى محمد مدير الإتصال السياسي بالمحافظة.

وتناول اللقاء عددًا من الملفات والقضايا المرتبطة باحتياجات المواطنين، ومناقشة سبل تيسير الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، إلى جانب بحث عدد من المقترحات الداعمة لمسارات التنمية بالمحافظة، ومن بينها الموافقة على تخفيض رسوم مجمعات التمور بنسبة 50% وذلك دعمًا للعمالة الموسمية من أبناء المحافظة، والتوجيه بسرعة دراسة توفير عدد من الأجهزة اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة؛ لتخفيف معاناة انتقالهم خارج المحافظة لإجراء الفحوصات الطبية الخاصة، كما تم مناقشة عدد من طلبات الالتماس والتظلم المقدمة من المعلمين ،مؤكدةً أهمية استمرار التنسيق والتعاون مع السادة النواب، باعتبارهم حلقة وصل فاعلة في نقل مطالب المواطنين ومقترحاتهم، ودعم جهود الدولة في تنفيذ خطط التنمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.