قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيراميدز يعبر أبو قير للأسمدة بثنائية في الدوري المصري
أسامة كمال: عودة سوريا للنظام المالي الدولي خطوة مهمة.. لكن الموافقة الأمريكية مرتبطة بالمصالح والشروط
عبد الرحمن هيثم عن تحقيق فضية المصارعة : دخلت الماتش هدفي الذهب
ناقد رياضي يكشف تفاصيل عقود لاعبي الأهلي ونظام الإعلانات الجديد
نقل 44 أصل وإسقاط 51.4 مليار فوائد وغرامات تأخير .. تفاصيل تسوية مديونيات “الهيئة الوطنية للإعلام” لبنك الاستثمار القومي
رحيل رضا سليم يضع الأهلي في ورطة.. خبير لوائح يكشف التفاصيل
لدعم القطاع الزراعي.. نادر نور الدين: المرحلة الحالية تتطلب الحفاظ على كل قطرة مياه
بعد تحسن حالته الصحية .. زوجة ضياء الميرغني تكشف موقفه من العودة للتمثيل | خاص
انهيار عقار سكني قديم من 6 طوابق في بنها
الشباب والرياضة عن هروب لاعبي المصارعة : رصدنا مخالفات في إجراءات السفر
خالد الجندي : لا تسمع للشبهات وتمسك بسنة رسول الله
بعد التصديق الرئاسي .. شروط التقديم في الكلية الفنية العسكرية 2026 بعد التعديلات القانونية الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: حماية كرامة الطالب داخل المدرسة ليست رفاهية.. والعنف يهدم أساس العملية التعليمية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
حسن رضوان

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بحظر جميع أشكال العقاب البدني والنفسي، ومنع أي ممارسات تمس كرامة الطالب أو سلامته النفسية داخل المدارس، يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ بيئة تعليمية آمنة تحفظ للطلاب حقوقهم وتصون كرامتهم.

وقالت العسيلي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن المدرسة يجب أن تكون مكانًا للتعلم وبناء الشخصية واكتشاف المواهب، وليس مساحة للخوف أو الإهانة أو العنف، مؤكدة أن حماية الطالب نفسيًا وبدنيًا تعد جزءًا أساسيًا من جودة العملية التعليمية.

العنف لا يصنع طالبًا منضبطًا

وأضافت عضو مجلس النواب أن العقاب البدني أو النفسي لا يمكن أن يكون وسيلة مقبولة لتقويم السلوك، لأن آثاره قد تتجاوز لحظة العقاب لتؤثر على ثقة الطالب بنفسه وقدرته على التفاعل والتحصيل والمشاركة داخل المدرسة.

وشددت على أن الانضباط الحقيقي لا يقوم على التخويف، وإنما على الحوار والتوجيه ووضع قواعد واضحة للسلوك مع تطبيقها بعدالة وحزم، بما يحقق التوازن بين حقوق الطالب وواجباته.

مواجهة التنمر مسؤولية جماعية

وأشادت العسيلي بتوجيهات وزارة التربية والتعليم بشأن مواجهة التنمر والعنف داخل المدارس، مؤكدة أن هذه الظواهر تحتاج إلى تدخل مبكر ومستمر، وليس التعامل معها فقط بعد وقوع المشكلة.

وأوضحت أن تفعيل دور الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وتوفير برامج الدعم النفسي والاجتماعي والسلوكي، يمثل محورًا أساسيًا في اكتشاف المشكلات التي يواجهها الطلاب والتعامل معها بأساليب تربوية سليمة.

بيئة مدرسية آمنة تبدأ باحترام الطالب

وأكدت النائبة أن بناء بيئة مدرسية آمنة يتطلب تعاون جميع أطراف المنظومة التعليمية، من معلمين وإدارات مدرسية وأولياء أمور وطلاب، مشيرة إلى أهمية استمرار البرامج التوعوية التي تعزز قيم الاحترام والتسامح والانضباط وقبول الآخر.

واضافت العسيلي تصريحها بالتأكيد على أن صون كرامة الطالب ليس مجرد إجراء إداري، بل رسالة تربوية ومجتمعية مفادها أن بناء الإنسان يبدأ من احترامه وحمايته، وأن المدرسة الآمنة نفسيًا هي الطريق إلى طالب أكثر ثقة وقدرة على التعلم والنجاح.

العملية التعليمية العنف الطالب كرامة الطالب المدرسة وزارة التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا للموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات

وداعًا للموجة الحارة في مصر.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات

بعد وفاة فتاة ووالداها.. كيف يؤثر غاز الفريون على الصحة وطرق الوقاية عند التعرض له

بعد وفاة فتاة ووالداها.. كيف يؤثر غاز الفريون على الصحة وطرق الوقاية عند التعرض له

قطع المياه

قطع المياه 14 ساعة عن عدد من المناطق بالجيزة غدا الجمعة

وزير التربية والتعليم

موعد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 .. توضيح عاجل

حالة الطقس

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة وتحذر المصطافين والسائقين: أمواج تصل لـ4 أمتار وشبورة كثيفة

العمارة

محافظة القاهرة تكشف حقيقة ما يحدث في عمارة الإيموبيليا

البنك المركزي

بعد قرار المركزي .. البنوك تتيح شهادات إدخار تضاعف أموالك

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يعزي محمد الجندي أمين مجمع البحوث الإسلامية في وفاة والدته

الدكتور محمد الجندي الأمين العام للمجمع

البحوث الإسلامية ينعي والدة الدكتور محمد الجندي الأمين العام للمجمع

الدكتور محمد عبد الدايم الجندي

وفاة والدة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.. والعزاء غدا في الأقصر

بالصور

وعكة مفاجئة ونقله للمستشفى.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

قلع الشبشب ودخل رجله .. شخص ينتحل صفة عامل دليفري ويحاول الاعتداء على سيدة داخل منزلها

فيديو الدليفري
فيديو الدليفري
فيديو الدليفري

استخراج فيش وتشبيه فوري و مستعجل.. الأوراق المطلوبة والرسوم

استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه

أعراض الذبحة الصدرية.. كيف تعرف أنك مصاب فورا؟

اعراض الذبحة الصدرية
اعراض الذبحة الصدرية
اعراض الذبحة الصدرية

فيديو

الشاب

«مش عايز شفقة.. عايز فرصة».. شاب من ذوي الهمم يناشد أصحاب العمل: اختلافي مش معناه إني مش قادر

وفاة تهز هوليود

وفاة مفاجئة تهز هوليوود.. ماذا حدث لهايدن بانيتيير؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد