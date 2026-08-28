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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم عبد الخالق: الزمالك يمتلك ميزة مهمة.. وعودة السعيد تصنع الفارق

عبدلله السعيد
عبدلله السعيد
ميرنا محمود

أكد إبراهيم عبد الخالق، لاعب الزمالك السابق، أن وصول الفريق إلى أعلى درجات التجانس واكتمال الحالة البدنية يحتاج إلى توالي المباريات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن ذلك سينعكس بشكل واضح على أداء اللاعبين.


وقال عبد الخالق في تصريحات عبر برنامج «زملكاوي» على شاشة قناة نادي الزمالك، مع  محمد أبو العلا، إن الزمالك لم يكن الطرف الأفضل خلال الشوط الأول في مباراة البنك الأهلي، لكن التغييرات التي أجراها معتمد جمال ساهمت في ترجيح كفة الفريق وتحقيق الأفضلية خلال المباراة، مؤكدًا أن المدير الفني هو الأقدر على تحديد مدى جاهزية كل لاعب وقدرته على المشاركة.


وأشار لاعب الزمالك السابق إلى أن عودة عبد الله السعيد إلى مركزه في وسط الملعب تمثل أهمية كبيرة للفريق، لما يمتلكه اللاعب من خبرات وقدرة على صناعة الفارق والتحكم في إيقاع اللعب.


وأضاف إبراهيم عبد الخالق أن الزمالك يمتلك ميزة مهمة تتمثل في وجود عناصر شابة قادرة على صناعة مستقبل الفريق، في ظل الوفرة التي يمتلكها النادي من اللاعبين الشباب، وهو ما يمنح الفريق فرصة لبناء جيل قوي خلال السنوات المقبلة.

إبراهيم عبد الخالق الزمالك زملكاوي محمد أبو العلا

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