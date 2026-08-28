خالد الغندور يكشف سر مشاركة منسي أساسيا أمام البنك الأهلي رغم الانتقادات

كشف الإعلامي خالد الغندور، كواليس قرار معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، الدفع بناصر منسي أساسيا أمام البنك الأهلي في الجولة الثانية من الدوري المصري.

وأوضح الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن القرار جاء فنيًا إلى جانب رغبة معتمد جمال في تقديم دعم نفسي مباشر للاعب، خاصة بعد تعرضه لانتقادات جماهيرية عقب مباراة الاتحاد السكندري في الجولة الأولى بسبب تراجع مستواه.

واختتم، حرص المدير الفني على استمرار منسي في التشكيل الأساسي لمنحه الثقة وتجنب تأثره نفسيًا بالانتقادات، مؤكدًا له تمسك الجهاز الفني بقدراته ورغبته في مساعدته على استعادة مستواه.