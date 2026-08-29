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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة مكبرة بدراو لضبط الأسواق والتصدى للغش والتلاعب بالأسعار

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو برئاسة سيد سعدى حملة مكبرة بالتنسيق مع مكتب مراقبة الأغذية والصحة، وذلك للمرور على عدد من الأنشطة التجارية والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقواعد المنظمة وذلك بناءاً على تكليفات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بشأن تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومنع الغش والتلاعب بالأسعار والتصدى لكافة صور المخالفات .

ضبط وإعدام أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى
وأسفرت الحملة عن ضبط وإعدام 80 كيلو جراماً من حلوى المولد غير الصالحة للاستخدام الآدمى، نتيجة تغير خواصها وظهور علامات التلف عليها، إلى جانب ضبط نصف طن من الملح الخشن غير الصالح للاستخدام الآدمى، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرير محاضر للمخالفات الصحية


كما أسفرت أعمال التفتيش عن تحرير 4 محاضر لعدم حمل شهادات صلاحية، و4 محاضر أخرى لعدم استيفاء اشتراطات النظافة العامة، بالإضافة إلى سحب 7 عينات من المنتجات الغذائية وإرسالها إلى المعامل المختصة للتأكد من مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى ومطابقتها للاشتراطات الصحية.

ضبط أسطوانات بوتاجاز ومصادرة منتجات مخالفة
وفى إطار التصدى للأنشطة غير المرخصة، تم ضبط والتحفظ على عدد 2 أسطوانة بوتاجاز داخل أحد المحال غير الصادر له ترخيص لمزاولة النشاط، فضلاً عن ضبط ومصادرة 10 كراتين من منتجات الشيبسى، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفات.

إزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام
كما شملت الحملة التصدى للإشغالات والتعديات على الطريق العام، حيث تم ضبط 2 ميزان ضمن الإشغالات بالطريق العام، وإزالة 2 فرش لبيع الخضروات، إلى جانب رفع 2 ترابيزة متعدية على الطريق العام، بما يسهم فى تحقيق الانضباط والحفاظ على السيولة المرورية والمظهر الحضارى للشوارع.


تأتى هذه الحملة فى إطار جهود محافظة أسوان والوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو لضبط الأسواق وحماية صحة المواطنين، والتصدى للغش والتلاعب والمخالفات الصحية، إلى جانب رفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام، بما يسهم فى تحقيق الانضباط وتحسين مستوى الخدمات والحفاظ على حقوق المواطنين.

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