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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق أبوسمبل / أسوان

اسعاف - ارشيفية
اسعاف - ارشيفية
محمد عبد الفتاح

تعرض 4 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق أبوسمبل / أسوان البرى.

كان مرفق إسعاف أسوان قد تلقى إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم التعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم.

وانتقلت الأجهزة المختصة إلى موقع الحادث، لإجراء المعاينة ورفع آثار الحادث من الطريق، وتسيير الحركة المرورية، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

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