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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

القبض على شاب أنهى حياة زوجة شقيقه بـ ماء النار في ملوي

شرطة .. أرشيفية
شرطة .. أرشيفية
ايمن رياض

أنهى شاب بمدينة ملوي جنوب المنيا ، حياة زوجة شقيقه بعدما ألقى عليها "ماء النار"  ما أسفر عن إصابتها بحروق بالغة أودت بحياتها في الحال، تم القبض على المتهم ، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقي اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة ، يفيد بوصول سيدة إلى المستشفى  التخصصي جثة هامدة، إثر إصابتها بجروح وحروق شديدة.


وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث قسم شرطة ملوي إلى محل الواقعة للفحص والمعاينة، حيث تبين من التحريات الأولية أن متهمًا ألقى مادة حارقة "ماء النار" على زوجة شقيقه وتدعى " و . س" 37 سنة وتقيم بمدينة ملوى ما تسبب في إصابتها التي أودت بحياتها.

تم تحرير المحضر اللازم بموجب الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث والأسباب التي أدت إلى ارتكابه.
 

المنيا ملوى المتهم زوجة شقيقه

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