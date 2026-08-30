عضو إسكان النواب : قرارات حماية العميل في القطاع العقاري غير مفعلة في الواقع الميداني

كشف المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي طمأن المصريين بوجود جيش مصر القادر على حماية البلد من أي مخاطر أو تحديات.



وتابع خلال لقائه مع محمد جوهر، وأحمد دياب، مقدمي التغطية الخاصة على قناة صدى البلد، أن الدولة المصرية في أمان رغم ما تشهده المنطقة من حروب وصراعات.

وأكد المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن السوق العقارية مهمة للاقتصاد المصري لأن هناك عمالة كثيرة تعمل في القطاع إلى جانب صناعات متنوعة نابعة من ملف الإسكان.



ولفت إلى أن قرارات حماية العميل في القطاع العقاري غير مفعلة في الواقع الميداني، ولذلك كان التوجيه الرئاسي بتشكيل لجنة فحص مشروعات التطوير العقاري ونسب تنفيذها والالتزام بتسليمها.



وأوضح المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المطور العقاري الجاد يستمر ويواصل العمل والبناء ويشغل الفراغ الذي ينتج عن رحيل الدخلاء على القطاع.



واستطرد أن 40 % من الدخل المحلي مرتبط بالقطاع العقاري والصناعات الناتجة عنه مثل السيراميك والحديد والكهرباء والمواد الصحية والأسمنت.