قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قانون الإجراءات الجنائية الجديد يدخل التنفيذ في أكتوبر.. حالات التصالح وضوابط التسوية
%64.9 للحقوق والآداب 60.1%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2026
مواعيد مباريات اليوم الأحد 30-8-2026 والقنوات الناقلة
سعر الذهب في الصاغة الآن
بسقف مكشوف.. سعر ومواصفات مرسيدس SL 2026 في السعودية
نيبال تحذر من خطر تغير المناخ عقب الفيضانات المدمرة.. السبب الحقيقي للكارثة
استشهاد فلسطيني متأثرا بجروحه في قصف إسرائيلي على حي الأمل
ننشر أماكن أداء اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية الصناعية بجميع المحافظات
هنا جودة تحتفل بالميدالية الفضية مع عمر عصر في دورة ألعاب تنس طاولة البحر المتوسط
الحكومة الألمانية تعتزم فرض عقوبات على روسيا
استعدادات لتقليل فاتورة الاستيراد.. تفاصيل التعاون الدولي الجديد لقطاع الزراعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عضو إسكان النواب : قرارات حماية العميل في القطاع العقاري غير مفعلة في الواقع الميداني

العقارات
العقارات
هاني حسين

كشف المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي طمأن المصريين بوجود جيش مصر القادر على حماية البلد من أي مخاطر أو تحديات.


وتابع خلال لقائه مع محمد جوهر، وأحمد دياب، مقدمي التغطية الخاصة على قناة صدى البلد، أن الدولة المصرية في أمان رغم ما تشهده المنطقة من حروب وصراعات.

وأكد المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن السوق العقارية مهمة للاقتصاد المصري لأن هناك عمالة كثيرة تعمل في القطاع إلى جانب صناعات متنوعة نابعة من ملف الإسكان.


ولفت إلى أن قرارات حماية العميل في القطاع العقاري غير مفعلة في الواقع الميداني، ولذلك كان التوجيه الرئاسي بتشكيل لجنة فحص مشروعات التطوير العقاري ونسب تنفيذها والالتزام بتسليمها.


وأوضح المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المطور العقاري الجاد يستمر ويواصل العمل والبناء ويشغل الفراغ الذي ينتج عن رحيل الدخلاء على القطاع.


واستطرد أن 40 % من الدخل المحلي مرتبط بالقطاع العقاري والصناعات الناتجة عنه مثل السيراميك والحديد والكهرباء والمواد الصحية والأسمنت.

العقار العقارات اخبار التوك شو الإسكان مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير الساعة

تغيير الساعة رسميًا يوم جمعة.. انطلاق التوقيت الشتوي 2026 في هذا الموعد

سعر الذهب

نزل 2500 جنيه| خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

ايتن عامر

الفاتورة صدمت الجميع.. أيتن عامر تثير الجدل بسؤال عن مديونيات شركة الكهرباء

أرشيفية

«حكم بالحبس 3 سنوات».. تفاصيل القبض على لاعب مودرن سبورت بمطار سفنكس

اللانش بوكس

بتجيب المرض الخبيث .. هذه الأنواع من اللانش بوكس تسبب السرطان | خاص

سعر الذهب

نزل 1120 جنيها.. الجنيه الذهب في الصاغة الآن

المتهم

سيب الأوردر جوه السوبر ماركت | سقوط بطل حادث النصب الصادم في المنيل

وزير التربية والتعليم

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني ورابطها وتفاصيلها|ماذا أعلنت التعليم؟

ترشيحاتنا

الصلاة

ماذا كان يقول النبي بين التكبيرة والقراءة في الصلاة؟ كلمات مستجابة تغفر جميع الذنوب

المعاهد والمكاتب تتزين لاستقبال الحفظة في يوم السرد القرآني

المعاهد والمكاتب تتزين لاستقبال الحفظة في يوم السرد القرآني غدا.. صور

دار الإفتاء المصرية

أبحاث تحت المجهر العلمي.. اللجنة العلمية لمؤتمر دار الإفتاء تواصل التحكيم بمعايير دقيقة

بالصور

فستان أنيق.. درة تبهر متابعيها من أحدث جلسة تصوير

درة
درة
درة

إطلالة صيفية.. هند صبري تستعرض رشاقتها

هند صبري
هند صبري
هند صبري

200 سيارة روبوتية في 2026‏.. موسكو توسع تجارب التاكسي ذاتي القيادة

التاكسي ذاتي القيادة
التاكسي ذاتي القيادة
التاكسي ذاتي القيادة

رامي صبري يختتم صيف 2026 بحفل تاريخي في المسرح الروماني.. صور

حفل رامي صبري
حفل رامي صبري
حفل رامي صبري

فيديو

الإعلامي أحمد موسى

في فترة النقاهة.. نشأت الديهي يطمئن الجمهور على صحة أحمد موسى

السيارة Olinia Uno

المكسيك تدخل سباق السيارات الكهربائية.. Olinia Uno بسعر يبدأ من 150 ألف بيزو

أحمد علي الحجار مع تقى الجيزاوي

أحمد علي الحجار: والدي مساعدنيش في بدايتي.. وبدأت أغني من وأنا عندي 3 سنين |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب القاهرة وبكين.. سبعون عامًا من الصداقة وشراكة تتجه نحو المستقبل

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب : النفط يضرب الاقتصاد العالمي بسبب نقص الإمدادات من الخليج العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الحب بين الاحتياج والخوف

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

المزيد