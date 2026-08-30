إصابة 4 من أسرة واحدة بينهم طفلان في تصادم سيارة ربع نقل ودراجة نارية بالغردقة

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم طفلان، اليوم الأحد، إثر حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ودراجة نارية بميدان أكا بمنطقة السقالة بمدينة الغردقة.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ودراجة نارية بالمنطقة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين إصابة كل من وفاء غريب علي، 45 عامًا، ومحمد عبد اللطيف محمد، 40 عامًا، والطفل حمزة محمد عبد اللطيف، 5 سنوات، والطفلة سجى محمد عبد اللطيف، 8 سنوات.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما باشرت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث.