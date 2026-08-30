رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يفتتح مبادرة اليوم العالمي للسرد القرآني بالتل الكبير

افتتح فضيلة الدكتور مؤمن الهواري، رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية، فعاليات مبادرة اليوم العالمي للسرد القرآني بمعاهد إدارة التل الكبير التعليمية الأزهرية، وذلك في إطار اهتمام الأزهر الشريف بخدمة كتاب الله تعالى، وتشجيع الطلاب على حفظ القرآن الكريم وإتقانه واستحضار معانيه.



وأكد فضيلته أن مبادرة السرد القرآني تأتي تأكيدًا لدور الأزهر الشريف في رعاية حفظة كتاب الله، وغرس حب القرآن الكريم في نفوس الطلاب، والارتقاء بمستوى أدائهم في التلاوة والحفظ والمراجعة.

كما أشاد فضيلة رئيس المنطقة بجهود القائمين على تنظيم المبادرة، مؤكدًا أهمية توفير الأجواء المناسبة للطلاب المشاركين، وتشجيعهم على مواصلة طريق حفظ كتاب الله والتمسك بآدابه وتعاليمه.

وتأتي فعاليات اليوم العالمي للسرد القرآني تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف منطقة الإسماعيلية الأزهرية، وبمشاركة طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية بالإدارة التعليمية بالتل الكبير.

رافق فضيلته خلال الافتتاح السيد بكري، مدير إدارة التل الكبير التعليمية الأزهرية، والشيخ أبو زيد رزق، موجه شئون القرآن الكريم بإدارة التل الكبير.