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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية

الصين ومصر
الصين ومصر
ماجدة بدوى

أكد النائب الدكتور إبراهيم عيسى، عضو مجلس الشيوخ، أن الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات المصرية الصينية، وتؤكد قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وقال عيسى إن الزيارة تعكس المكانة الكبيرة التي تحظى بها مصر لدى الصين، وتبرز أهمية الدور المصري على المستويين الإقليمي والدولي، لافتًا إلى أن العلاقات بين القاهرة وبكين شهدت خلال السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات.

تفتح آفاقا جديدة أمام زيادة الاستثمارات الصينية


وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن زيارة الرئيس الصيني من شأنها أن تفتح آفاقًا جديدة أمام زيادة الاستثمارات الصينية في مصر، وتعزيز التعاون في قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والبنية التحتية والتكنولوجيا، بما يتماشى مع جهود الدولة المصرية لدعم الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.


وأشار إلى أن الشراكة المصرية الصينية لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، وإنما تمتد إلى التعاون السياسي والدبلوماسي وتنسيق المواقف تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدًا أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين.


وشدد النائب إبراهيم عيسى على ضرورة استثمار الزخم المصاحب للزيارة في جذب المزيد من الاستثمارات الصينية، وتوسيع نطاق المشروعات المشتركة، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الصينية، بما يحقق مصالح مصر ويدعم خطط التنمية ويوفر المزيد من فرص العمل.

وأكد  عيسى ، أن العلاقات المصرية الصينية تمثل نموذجًا للشراكة القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وأن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا واعدة لتعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستويات أكثر تقدمًا.

النائب إبراهيم عيسى الرئيس الصيني الاستثمار الشراكة الاستراتيجية مجلس الشيوخ

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