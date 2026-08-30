محافظ دمياط يوجه بتوفير سيارات للخطوط التي تشهد انتظار المواطنين

استكمل الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، جولته التي أجراها اليوم، بتفقد موقف المحافظات بمنطقة شطا، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، واللواء محمد همام السكرتير العام للمحافظة ، و وحيد عبد ربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

وخلال الجولة، تابع محافظ دمياط سير العمل داخل الموقف وانتظام حركة السيارات، واطمأن على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ووجه بتوفير سيارات للخطوط التي تواجد بها مواطنون في انتظار الركوب، دون توافر سيارات كافية لنقلهم، للتيسير على المواطنين وتقليل فترات الانتظار .

كما حرص محافظ دمياط على التواصل المباشر مع المواطنين داخل الموقف، واستمع إلى آرائهم ومطالبهم بشأن منظومة النقل، مؤكدًا أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لمواقف السيارات وخطوط النقل، لضمان انتظام الحركة وتقديم خدمة لائقة للمواطنين.