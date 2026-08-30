تغييرات غير متوقعة.. الأهلي يجهز مفاجأة في تشكيل مباراة سموحة

كشفت تقارير صحفية عن ملامح التشكيل المتوقع للنادي الأهلي في مباراته المقبلة أمام سموحة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في ظل وجود اتجاه لإجراء تعديل على الخط الهجومي للفريق.

وأوضحت التقارير أن إمام عاشور يقترب من العودة إلى التشكيل الأساسي للأهلي أمام سموحة، بعد غيابه عن البداية الأساسية، على أن يكون ذلك على حساب طاهر محمد طاهر.

وبحسب التقارير، فإن التغيير المنتظر قد يشهد أيضًا انتقال أحمد مصطفى زيزو إلى مركز الجناح الأيمن، ضمن حسابات الجهاز الفني بقيادة المدير الفني للأهلي، في محاولة للاستفادة من إمكانات اللاعبين وتحقيق أكبر قدر من الخطورة الهجومية.

وتأتي هذه التعديلات المرتقبة في إطار استعدادات الأهلي لمواصلة مشواره في بطولة الدوري الممتاز، خاصة أن الفريق يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية وحصد نقاط المباراة كاملة.

موعد مباراة الأهلي وسموحة

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره سموحة، يوم الخميس 3 سبتمبر المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الأهلي خلال اللقاء إلى مواصلة نتائجه الإيجابية في المسابقة، وسط ترقب من جماهيره للتشكيل الذي سيبدأ به الفريق المباراة، خاصة مع إمكانية عودة إمام عاشور إلى التشكيل الأساسي، وظهور زيزو في مركز الجناح الأيمن.