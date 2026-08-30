قائد إسرائيلي سابق يدق ناقوس الخطر: تآكل القيم يتفاقم داخل الجيش

حذّر قائد إسرائيلي سابق من تآكل ملحوظ في القيم لدى عدد من جنود وقادة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تصريحات تعكس تصاعد الانتقادات داخل إسرائيل بشأن السلوك والانضباط والمعايير الأخلاقية في صفوف المؤسسة العسكرية.

وأشار القائد السابق إلى أن مظاهر التآكل لا تقتصر على الجنود، وإنما تمتد أيضًا إلى مستويات قيادية، معتبرًا أن استمرار هذه الظاهرة يمثل مصدر قلق بشأن طبيعة القرارات والممارسات التي تُتخذ خلال العمليات العسكرية.

تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الحرب والتوترات الأمنية، وما رافقها من جدل واسع داخل إسرائيل وخارجها بشأن أداء الجيش وسلوك أفراده، إضافة إلى الانتقادات المتعلقة بالعمليات العسكرية وما تسببه من تداعيات إنسانية.

وتفتح تصريحات القائد الإسرائيلي السابق بابًا جديدًا للنقاش داخل الأوساط الإسرائيلية حول مدى تأثير استمرار العمليات العسكرية والضغوط الميدانية على القيم والمعايير التي يفترض أن تحكم أداء الجنود والقادة.

ويعكس طرح هذه الانتقادات من شخصية عسكرية سابقة وجود نقاش داخلي متزايد بشأن أداء الجيش، في وقت تتواصل فيه المطالبات بمراجعة السلوك العسكري وضمان الالتزام بالقواعد والقيم المعلنة للمؤسسة العسكرية.