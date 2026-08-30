النضارة شايفة كل حاجة.. انبهار منى الشاذلي بتجربة نظارة للمكفوفين على الهواء

أبدت الإعلامية منى الشاذلي انبهارها خلال تجربة نظارة ذكية ابتكرها مارك مراد، مخترع تطبيق «Scribe Me»، والمخصصة لمساعدة المكفوفين على التعرف إلى الأشياء المحيطة بهم من خلال وصفها بشكل مباشر.

خوض التجربة بنفسها

وخلال الحلقة، ارتدت منى الشاذلي النظارة لخوض التجربة بنفسها، فيما جرى تثبيت ميكروفون بالسماعة الموجودة في النظارة حتى يتمكن الحضور من سماع الأوصاف التي تقدمها بشكل واضح.

وصف الأشياء بشكل صحيح

واتفقت منى مع جمهور الاستوديو على التصفيق في حال تمكنت النظارة من الإجابة أو وصف الأشياء بشكل صحيح، وبمجرد ارتدائها النظارة، بدأت في وصف المكان المحيط بها، كما وصفت أماكن جلوس الجمهور وطريقة ترقبهم لما سيحدث، وهو ما دفع الحضور إلى التصفيق فورًا إعجابًا بدقة الوصف.

النظارة المرتبطة بتطبيق «Scribe Me»

واستمرت التجربة، حيث بدأت النظارة المرتبطة بتطبيق «Scribe Me» في التعرف إلى الأشياء الموجودة على الطاولة أمام منى ووصفها بصورة دقيقة، قبل أن يزداد انبهارها عندما تمكنت النظارة من التعرف على الكتاب الموجود أمامها، وتقديم معلومات عنه بشكل مختصر ودقيق.

كما استطاعت النظارة التعرف على ملابس الأشخاص الموجودين أمامها ووصف تفاصيلها، إلا أن التجربة كشفت عن أحد القيود المرتبطة باستخدامها، حيث أوضح مارك أن «ميتا» اشترطت إزالة خاصية التعرف على الوجوه، ولذلك لم تتمكن النظارة من التعرف على أسماء الأشخاص الموجودين أمامها.

وأكدت "منى الشاذلي" أن التجربة أظهرت إمكانيات «Scribe Me» في مساعدة المكفوفين على فهم البيئة المحيطة بهم بصورة لحظية، من خلال وصف الأشياء والأشخاص والكتب وغيرها من التفاصيل التي يصعب عليهم رؤيتها بشكل مباشر.