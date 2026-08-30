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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تركيب صناديق قمامة مدفونة أسفل محور الفريق كمال عامر وأعمال تطوير مكثفة ببولاق الدكرور

المهندس طه عبد الصادق رئيس حي بولاق الدكرور
المهندس طه عبد الصادق رئيس حي بولاق الدكرور
أحمد زهران

شهد حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، طفرة في أعمال التطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة والمرافق، إلى جانب شن حملات ميدانية مكثفة للارتقاء بمستوى الخدمات والمظهر الحضاري، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ، وبمتابعة ميدانية من المهندس طه عبد الصادق فرج رئيس الحي.

وارتقاء بملف النظافة والبيئة، بدأ الحي في إنشاء وتركيب صناديق قمامة مدفونة أسفل محور الفريق كمال عامر لتجميع المخلفات بطريقة حضارية ومنظمة والحد من المظاهر العشوائية.

كما تواصلت أعمال رفع كفاءة النظافة بجميع الأنفاق ومتابعة الجمع السكني للمخلفات من المنبع لمنع التراكمات في الشوارع والمحاور الرئيسية.

وفي قطاع الطرق، ينفذ الحي أعمال تجريد وتمهيد بشارع كفر طهرمس تمهيداً لبدء عمليات الرصف والتطوير الشامل.

وتوازى ذلك مع شن حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بكافة القطاعات؛ لفتح الطريق العام وتحقيق السيولة المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية 
ضد المخالفين.
وعلى صعيد البنية التحتية والمرافق، بدأ الحي في مد وتركيب خط صرف صحي جديد بقطر 400 مم بشارع امتداد 6 أكتوبر المفرّع من شارع ناهيا، لرفع كفاءة الشبكات واستيعاب الكثافات السكانية.

وأكد رئيس حي بولاق الدكرور، استمرار المتابعة اليومية والجولات الميدانية لضمان سرعة إنجاز الأعمال وفق المعايير المطلوبة، وتوفير بيئة حضارية تليق بسكان بولاق الدكرور.

محافظة الجيزة محافظ الجيزة حي بولاق الدكرور

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