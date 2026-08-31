قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لفت نظري وسط الـ «VIP».. صاحبة فيديو «ويتر حفل تامر عاشور» تكشف كواليس تصويره
حار بالقاهرة وأسوان تسجل 40.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً الإثنين
«بلاك ليست» بسبب أغنية.. «ويتر» حفل تامر عاشور يروي تفاصيل استبعاده من العمل بعد انتشار الفيديو
القوات الأمريكية تضرب منصات إطلاق صواريخ إيرانية في مضيق هرمز
التعليم تطعن على أحكام تخفيف عقوبات غشاشي الثانوية العامة.. ماذا حدث؟
خفر السواحل البحريني يباشر بلاغًا عن تعرض قارب صيد للسطو في عرض البحر
برلمانية: نطالب بسرعة حل مشكلات العدادات الكودية والتقديرات الجزافية لفواتير الكهرباء
فيديو قديم يكشف حقيقة واقعة تعدٍ على سيدة من طليقها في القاهرة
سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي.. تفاصيل الساعات الأخيرة وموعد الجنازة
كان فيها سلاح أبيض .. القبض على طرفى مشاجرة في الجيزة
القومي للمرأة يهنئ البطلة هنا جودة لحصدها ذهبية منافسات السيدات وفضية الزوجي المختلط
الهلال الأحمر يدفع بفرق الطوارئ لإسعاف مصابي حريق مصنع كرتون بالروبيكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خالد جاد: الرقعة الزراعية في مصر ارتفعت لـ 10.6 مليون فدان تقريباً

خالد جاد
خالد جاد
محمود زيدان

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة المصرية تشهد طفرة كبيرة وغير مسبوقة في قطاع الزراعة من خلال تنفيذ مشروعات قومية عملاقة بملايين الأفدنة، مشيراً إلى أن هذه المشروعات أسهمت بشكل مباشر في تحقيق زيادة ملموسة في إنتاجية القمح المصري.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال لقاء ببرنامج Dmc، أن الرقعة الزراعية في مصر ارتفعت من نحو 8.5 مليون فدان لتتعدى حالياً حاجز الـ 10.6 مليون فدان تقريباً، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إضافة 4 ملايين فدان جديدة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأضاف جاد أن مشروع "الدلتا الجديدة" يمثل ركيزة أساسية في هذا التوسع بمساحة تصل إلى 2.2 مليون فدان بمفرده، إلى جانب ما تم استصلاحه وتوزيع من خلال شركة "الريف المصري" بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى المشروعات الجارية في توشكى وشرق العوينات والتي تضم ملايين الأفدنة.

وشدد الدكتور خالد جاد على أن هذا التوسع الأفق والمشروعات الكبرى، إلى جانب جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، انعكست بشكل مباشر على زيادة المساحات المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح، وهو ما أحدث طفرة حقيقية في الإنتاج المحلي خلال الفترة الحالية.

أخبار توك شو الزراعة فدان أفدنة أخبار وتقارير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة جديدة للإنترنت المنزلي

الإنترنت طول الشهر بدون انقطاع.. WE تعلن عن باقة جديدة والسعر مفاجأة

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي

السلع التموينية

تحرك عاجل من التموين.. 12 سلعة بأسعار مناسبة والتوسع إلى 30 سلعة

سيف ابو النجا وياسمين ونجلاء فتحى

نور عيني ابنتي الغالية.. أول تعليق من سيف أبو النجا بعد وفاة ابنته

الذهب

المعدن الاصفر يعمق خسائره.. والجنيه الذهب يخسر 2480 جنيها

سعر الذهب

1000 جنيه كاملة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

الدولار

سعر الدولار يقفز الآن في البنوك.. وهذه قيمته مقابل الجنيه

.. تشييع جنازة ابنة الفنانة نجلاء فتحي من مسجد عمر بن عبد العزيز

غدًا.. تشييع جنازة ابنة الفنانة نجلاء فتحي من مسجد عمر بن عبد العزيز

ترشيحاتنا

محمد التاجي

تعرف على تفاصيل الفترة الأخيرة في حياة الراحل محمد تاجي

سلطة سيزر

طريقة عمل سلطة سيزر في المنزل

القلب

إضافة هذا النوع من التوابل للطعام يحمي القلب من الأمراض

بالصور

عشاء لذيذ صحى..طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الأحمر

طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الاحمر.
طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الاحمر.
طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الاحمر.

"مش عاملة عمليات تجميل فى جسمي".. الراقصة دينا قبل وبعد

الراقصة دينا قبل و بعد
الراقصة دينا قبل و بعد
الراقصة دينا قبل و بعد

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..

قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الأنظار بإطلالات صيفية

قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية

فيديو

مساعدات

محمد فوزي: عجز دولي عن التعامل مع الممارسات الإسرائيلية بغزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد