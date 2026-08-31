موجز أخبار الوادي الجديد: أصوات عذبة تتألق في مبادرة السرد القرآنى ونائب المحافظ يبحث تحديث وتدقيق المخطط الاستراتيجي العام للمحافظة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

أصوات عذبة تتألق في مبادرة السرد القرآنى بالوادي الجديد..صور

بأصوات تشجى القلوب وتدمع لها العين من فرط حلاوتها وإبداعاتها في القرأة على مختلف المستويات والأعمار ..الجميع يشارك في مبادرة السرد القرآني بمحافظة الوادي الجديد.

مبادرة يوم السرد القراني

بدأت اليوم الاحد مبادرة يوم السرد القرآني بمحافظة الوادي الجديد التي أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية علي مستوي محافظات الجمهورية تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف لتسميع القرآن الكريم كاملًا من خلال ‏التلميذ على شيخه أو أحد المساعدين له، بهدف تمكين حفظ التلاميذ للقرآن الكريم، وتدريبهم على ‏مراجعة أكبر قدر من القرآن الكريم في اليوم.، وبث روح التنافس بين التلاميذ، وتشجيع باقي التلاميذ ‏للوصول إلى هذا المستوى من الحفظ، وتدريب مكاتب التحفيظ لاستراتيجيات تحفيظ مختلفة علي مستوي محافظات الجمهورية، بإشراف من فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.



وأكد الشيخ محمد الزهري مدير إدارة الداخلة التعليمية الأزهرية أن محافظة الوادي الجديد لها باع طويل منذ القدم في حفظ وترسيخ علوم القرآن الكريم وذلك من خلال مكاتب التحفيظ علي مستوي مراكز المحافظه الخمس وتحت رعاية فضيلة الشيخ شعبان مرعي مدير منطقة الوادي الجديدالأزهرية.



وأكد فضيلة الشيخ محمد اسماعيل مدير عام شؤن القران الكريم بالمنطقة الأزهرية أن المنطقة لا تألوا جهدا في ترسيخ علوم القرآن وتحفيظه وذلك ليس في العام الدراسي فقط بل يزداد ذلك في عطلة الصيف وذلك تحت لواء فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب.

وأوضح أن المبادرة ستنفذ من اليوم ‏الأحد داخل مكاتب التحفيظ، على مدى يوم كامل، يقوم كل تلميذ من التلاميذ ‏بتسميع القرآن الكريم كاملاً على شيخه أو أحد المساعدين له، وإذا لم يستطع التلميذ تسميع القرآن كاملاً في ‏يوم واحد ، يكمل اليوم في تسميع ما ‏يستطيع ثم يدون ذلك في تقريره، ويتم متابعة يوم السرد القرآني عن ‏طريق المتابعة الفعلية من مديري وموجهي شئون القرآن الكريم من المنطقة ومن الإدارة العامة لشئون القرآن ‏الكريم، مع تصوير صور وفيديوهات من فعاليات اليوم لنشرها وبث روح التنافس لدى التلاميذ وتشجيع ‏المزيد منهم على المشاركة في مثل هذه المبادرات.‏



وعن كيفية الاستعداد للسرد، قال ‏إنه في أثناء حفظ القرآن يتم سرد جميع المحفوظ كل فترة (ثلاثة أجزاء- خمسة أجزاء– ربع ‏‏القرآن- عشرة أجزاء)، حتى يتدرب التلاميذ على السرد الكامل، بعد أن يختم التلميذ القرآن الكريم يقوم ‏بمراجعته عدة ختمات (ختمة في عشرة أيام ‏ثم ختمة في سبعة ثم ختمة في ستة ثم في خمسة ثم في أربعة ‏ثم في ‏ثلاثة ثم في يومين حتى يصل لختمة في يوم واحد ويأخذ بين كل ختمتين وقتًا ‏ليراجع أخطاءه ‏ويصوبها.‏

وسيُعقد اختبار تحديد مستوى القراءة والكتابة للتلميذ، فإن كان لا يجيد القراءة يعلم القراءة حتى يتمكن من ‏القراءة والكتابة بشكل ‏صحيح.‏ ثانيا: تصحيح وتسميع الحفظ الجديد: يصحح الشيخ للطالب المقدار الذي ‏سيحفظه وذلك عن طريق تلاوة الشيخ وترديد الطالب خلف شيخه، والمقدار ‏يكون على حسب استيعاب ‏الطالب ثم يقوم بتسميعه في اليوم التالي.

نائب محافظ الوادي الجديد يبحث تحديث وتدقيق المخطط

الاستراتيجي العام للمحافظة

في إطار متابعة مخرجات لقاء السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، مع المهندسة رانده المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقد السيد محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد، لقاءً مع وفد الهيئة العامة للتخطيط العمراني، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز مدير عام الإدارة العامة للتخطيط القومي والإقليمي، والوفد المرافق؛ لمتابعة إجراءات تحديث وتدقيق المخطط الاستراتيجي العام للمحافظة والملامح التنموية لمراكزها في إطار مستهدفات رؤية 2030، بحضور الأستاذ حامد محمد القائم بأعمال سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية، والمهندسة دعاء دويدار مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندس عبد الحكم جبالي عضو مجلس الشيوخ، ولفيف من رؤساء المراكز والقيادات التنفيذية.

وتناول اللقاء الرؤية الاستراتيجية المقترحة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالمحافظة، والتي تستهدف ترسيخ مكانة الوادي الجديد كـ «ظهير مصر التنموي الأخضر والمستدام»، من خلال تبني أنماط تنمية تراعي الحساسية البيئية وتحافظ على الموارد المائية، وتعزز الاتصال الإقليمي والدولي، بما يدعم تنويع واستدامة الاقتصاد الصحراوي.

كما تضمنت الرؤية تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، والتوسع في مجالات التصنيع الزراعي والتعديني، وتحقيق الاستغلال الأمثل والآمن للمياه الجوفية، إلى جانب التوسع في الطاقة المتجددة ودعم السياحة البيئية.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على البدء في تحديث وتدقيق قاعدة بيانات المشروعات الخدمية والاستثمارية والجاري تنفيذها بمختلف القطاعات، ومن بينها الزراعة والري والصناعة والإسكان والمرافق والتعمير والكهرباء، على مستوى مراكز المحافظة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات اعتماد المخطط الاستراتيجي العام للمحافظة.

خلال مشاركته ندوة لدعم صحة الطفل والمرأة..

نائب محافظ الوادي الجديد يشيد بدور الرائدات الريفيات في تعزيز خدمات تنظيم الأسرة

شارك السيد محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم،افتتاح فاعليات الندوة التوعوية التي نظمتها إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية ، حول دعم صحة المرأة والطفل، وتعزيز الممارسات الصحية السليمة داخل الأسرة، وذلك في إطار توجيهات السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بتكثيف جهود التوعية الصحية وتعزيز الوصول المباشر بالخدمات والمعلومات الصحية إلى المواطنين، بحضور الدكتور حسام صفوت مدير عام الشئون الصحية بالمحافظة، وعدد من القيادات بقطاعي الصحة وتنظيم الأسرة.

وتناولت الندوة التي اقيمت بمقر إجتماعات مستشفي الخارجة التخصصى ، سبل تعزيز دور الرائدات الريفيات في الوصول إلى الأسر بمختلف قطاعات العمل، والتوعية بمخاطر الزواج المبكر والإنجاب المتكرر، وأهمية التغذية السليمة والوقاية والكشف المبكر، إلى جانب التعريف بالخدمات والمبادرات الصحية الداعمة لصحة المرأة والطفل ، وتصحيح المفاهيم الصحية الخاطئة.

وأكد نائب المحافظ أهمية مواصلة الرائدات الريفيات لدورهن المجتمعي بصورة أكثر فاعلية وتأثيرًا، باعتبارهن حلقة وصل مباشرة مع الأسر والفئات المستهدفة، مشيدًا بجهودهن في دعم منظومة التوعية والخدمات الصحية.