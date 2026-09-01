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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار كيا نيرو 2027 في السعودية

سيارة كيا نيرو موديل 2027 الجديدة
سيارة كيا نيرو موديل 2027 الجديدة
إبراهيم القادري

أعلنت شركة كيا عن طرازها الجديد كيا نيرو موديل 2027، وتنتمي نيرو لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب وأكثر فخامة، ويوجد بالمقصورة تجهيزات متطورة .

سيارة كيا نيرو موديل 2027 الجديدة 

محرك كيا نيرو موديل 2027

تستمد سيارة كيا نيرو موديل 2027 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي، بجانب محرك كهربائي، وتنتج قوة 139 حصان، وعزم دوران 265 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 10.7 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة كيا نيرو موديل 2027 الجديدة 

مواصفات كيا نيرو موديل 2027

زودت سيارة كيا نيرو موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، شاشة ترفيه مركزية مقاس 12.3 بوصه، وبها لوحة عدادات رقمية، ونظام تكييف ثنائي المناطق، وبها حزمة متكاملة من أنظمة السلامة والأمان، وبها نظام كبح الطوارئ التلقائي، وبها مساعد الحفاظ على المسار.

سيارة كيا نيرو موديل 2027 الجديدة 

ويوجد بـ سيارة كيا نيرو موديل 2027 أيضا، مقاعد جلدية مبردة ومدفأ، وبها سقف بانوراما، وبها نظام صوتي فاخر من هارمان كاردون مكون من 8 سماعات، وبها نظام قيادة شبه ذاتي على الطرق السريعة.

سعر كيا نيرو موديل 2027

سيارة كيا نيرو موديل 2027 الجديدة 

الفئة الأولي من سيارة كيا نيرو موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 112 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة كيا نيرو موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 114 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة كيا نيرو موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 117 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة كيا نيرو موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 132 ألف ريال سعودي .

الفئة الخامسة من سيارة كيا نيرو موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 146 ألف ريال سعودي .

نيرو موديل 2027 مواصفات كيا نيرو سعر كيا نيرو كيا نيرو سعر كيا نيرو موديل 2027 محرك كيا نيرو موديل 2027

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