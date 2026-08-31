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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أيهما تفضل.. لي أوتو L7 إم فولفو XC60 موديل 2026

لي أوتو L7 إم فولفو XC60 موديل 2026
لي أوتو L7 إم فولفو XC60 موديل 2026
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027 الهجين، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: لي أوتو L7 إم فولفو XC60 موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ فولفو XC60 موديل 2026

فولفو XC60 موديل 2026

زودت سيارة فولفو XC60 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك فولفو XC60 موديل 2026

فولفو XC60 موديل 2026

تستمد سيارة فولفو XC60 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وبها قوة 300 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 215 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 71 لتر، وبها عزم دوران 420 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 6.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر فولفو XC60 موديل 2026

فولفو XC60 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة فولفو XC60 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و490 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة فولفو XC60 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و790  ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة فولفو XC60 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و990 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ لي أوتو L7 موديل 2026

لي أوتو L7 موديل 2026

تمتلك سيارة لي أوتو L7 موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات للركن، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك لي أوتو L7 موديل 2026

لي أوتو L7 موديل 2026

تحصل سيارة لي أوتو L7 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 330 حصان، وبها خزان وقود سعة 65 لتر، وبها عزم دوران 660 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 52 كيلووات/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر لي أوتو L7 موديل 2026

لي أوتو L7 موديل 2026

تباع سيارة لي أوتو L7 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 3 مليون و 600 ألف جنيه .

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