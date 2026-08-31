الأعلى للأثار عن مشروع بالون الأهرامات : ملتزمون بالحفاظ على العقود

قال محمد عبد البديع، رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، إن هناك عقدًا قائمًا بين المجلس الأعلى للآثار وشركة إنشاءات لتشغيل وتقديم الخدمات منذ عام 2018، مؤكدًا أن العلاقة التعاقدية بين الطرفين تسير بصورة جيدة، وأن أي اختلافات في تفسير بعض الأمور يتم التعامل معها وحلها وفقًا للأطر القانونية المتفق عليها.

وأضاف عبد البديع في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "الصورة"، عبر قناة النهار، أن العقد الخاص بتشغيل البالون الثابت في منطقة الأهرامات تم بين المجلس الأعلى للآثار وشركة فرنسية.

وأوضح أن المجلس الأعلى للآثار، عند عرض مشروع تشغيل البالون الثابت، نظر في البداية إلى الجانب الفني، وفي مقدمة ذلك مدى تأثير النشاط على الأثر وعلى المشهد البانورامي للمنطقة، ثم انتقل إلى الجانب القانوني للتأكد من مدى توافق المشروع مع التعاقدات القائمة.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للآثار يحرص بصورة شديدة على صيانة العقود القانونية والالتزام بها.

وأضاف أن التعاقد الخاص بمشروع البالون الثابت تم بالفعل، كما بدأ التشغيل التجريبي للمشروع، موضحًا أن التشغيل التجريبي يتضمن معالجة بعض الأمور الفنية وإعادة التجربة مرة أخرى، وأن التشغيل الكامل والفعلي لن يبدأ إلا بعد التأكد بصورة تامة من السلامة.