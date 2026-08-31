حسام أشرف : لم نكن الأفضل في بداية لقاء منتخب السويس بتروجت .. والخبرات سبب الفوز

أعرب حسام أشرف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب منتخب السويس بتروجت اليوم الاثنين في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حسام أشرف بعد فوزه بجائزة رجل المباراة:" التتويج بالجائزة مجهود الفريق بالكامل، وأتقدم بالشكر للجهاز الفني وجميع اللاعبين".

وأضاف:" بدون شك مواجهة منتخب السويس بتروجت صعبة، والبداية لم تكن جيدة في المباراة، ولكن خبرات لاعبي الزمالك منحته الأفضلية في التقدم وتحقيق الفوز".

وتابع مهاجم الفريق:" الجميع يعلم أننا بدأنا فترة الإعداد في وقت متأخر، ولكن لدينا الإصرار والعزيمة على تخطي هذه النقطة وتحقيق الانتصارات".

وقدم حسام أشرف الشكر لجماهير الزمالك الداعمة والمساندة للفريق في كل الأوقات، مؤكدًا أن مشوار الدوري مازال طويلًا، والفريق يسعى للحفاظ على اللقب.

وكان فريق الزمالك فاز على منتخب السويس بتروجت، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 7 نقاط يحتل المركز الثاني، في حين توقف رصيد منتخب السويس بتروجت عند نقطة واحدة يحتل المركز السابع عشر.