أخبار أسوان.. معارض أهلاً مدارس وإزالة للتعديات ومبادرة لإحلال سيارات التاكسى

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأثنين الموافق: 31/8/2026 أحداث متنوعة.

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو برئاسة شوقى مصطفى لتنظيم معرض “ أهلاً مدارس ”، لتوفير احتياجات الأسر من المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة فى متناول الجميع تصل إلى 30 %، بالتزامن مع قرب إنطلاق العام الدراسى الجديد 2026/2027

https://www.elbalad.news/7091036

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود الوحدات المحلية فى تنفيذ قرارات الإزالة والتعامل الفورى مع المخالفات حفاظاً على حق الدولة وفرض سيادة القانون، فقد شهدت مدن أسوان وإدفو والرديسية والبصيلية إزالة 50 حالة تعدى بمساحة تتجاوز الـ 7 ألاف م2 .

https://www.elbalad.news/7091041

جهود متنوعة

أعلن المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عن إطلاق مبادرة لإحلال وتجديد سيارات الأجرة " التاكسى " القديمة بسيارات موديلات حديثة، وذلك للسيارات التى تنطبق عليها شروط الإحلال التى تحددها إدارة المرور بهدف الإرتقاء بمستوى خدمة النقل وتحسين مظهر سيارات الأجرة المقدمة للمواطنين .

https://www.elbalad.news/709126



تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الجهود المكثفة التى تقوم بها الأجهزة المعنية بالتنسيق مع رجال المرور، من خلال تنفيذ الحملات المرورية بمختلف الشوارع والميادين، لضبط المخالفات وتحقيق الإنضباط المرورى بما يسهم فى تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين .

https://www.elbalad.news/7091341

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فعاليات الحملة الدعوية التى ينفذها وعاظ وواعظات منطقة وعظ أسوان التابعة للإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الدينى بالأزهر الشريف، بقيادة الشيخ محمد حفنى مدير عام منطقة وعظ أسوان، تحت عنوان " من نبع المصطفى صلى الله عليه وسلم " ، وذلك بمختلف المؤسسات والجهات والمدن والمراكز والقرى على مستوى المحافظة إحتفاءاً بذكرى المولد النبوى الشريف .

https://www.elbalad.news/7091340

أكد الدكتور أشرف إمام عبدالرضى، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أن الجامعة أنهت جانبا كبيرًا من استعداداتها لاستقبال الطلاب، وتواصل أعمال المتابعة والتجهيز بمختلف الكليات والمدن الجامعية، مشددًا على أن الطالب يمثل محور اهتمام إدارة الجامعة وأولوية أساسية في خطتها للعام الجامعي الجديد.

https://www.elbalad.news/7091380