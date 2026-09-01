تفاصيل تدريب 9 آلاف متعافٍ من الإدمان على حرف مهنية خلال 8 أشهر

كشف مدحت وهبة، المستشار الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن الملف مكافحة تعاطي المواد المخدرة حظي برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولذلك تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تعاطي المواد المخدرة والحد من مخاطر الإدمان.



وقال وهبة، خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير، مقدمة برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن الصندوق ينفذ الاستراتيجية بالتعاون مع الوزارات المعنية.

وأكد أن الاستراتيجية تعتمد على أكثر من محور، وأولها العلاج في مراكز العزيمة التي تقدم الخدمات العلاجية وفقا للمعايير الدولية، موضحا أن الخدمات لا تعتمد فقط على سحب المخدر من المريض.

وأضاف أنه يتم تقديم الدعم النفسي للمريض والتأهيل الاجتماعي والتمكين الاقتصادي يمعنى تدريب المتعافين على حرف يدوية يحتاجها المجتمع أو مساعدتهم على بدء مشروعات صغيرة.

وشدد على أن الـ 8 أشهر الماضية شهدت تدريب 9 آلاف متعافٍ على حرف مهنية، حيث توجد ورش متخصصة في مراكز العزيمة، إلى جانب قاعات الكمبيوتر للمتعلمين.

