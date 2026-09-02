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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يستقبل نقيب المحامين لبحث تعزيز التعاون المشترك

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

استقبل اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم العمل النقابي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي مستهل اللقاء، رحب محافظ الغربية بنقيب المحامين، مؤكدًا تقديره للدور الوطني والمجتمعي الذي تضطلع به نقابة المحامين في دعم منظومة العدالة وخدمة المواطنين، مشيرًا إلى أهمية ترسيخ أواصر التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية والنقابات المهنية، بما يدعم العمل العام ويحقق الصالح العام لأبناء المحافظة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عن بالغ تقديره لمحافظ الغربية، مشيدًا بما تشهده المحافظة من جهود تنفيذية في مختلف القطاعات، ومؤكدًا أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين المحافظة والنقابة، بما يعزز دور العمل النقابي ويدعم جهود الدولة في خدمة المواطنين، متمنيًا لمحافظ الغربية دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامه ومسؤولياته.

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث سبل تطوير أوجه التعاون بين محافظة الغربية ونقابة المحامين، وتعزيز التنسيق بما يخدم المحامين وأبناء المحافظة، ويدعم جهود التنمية والعمل المجتمعي.

وفي ختام اللقاء، تبادل اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، والدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، الدروع التذكارية، في لفتة تعكس التقدير المتبادل وعمق العلاقات بين محافظة الغربية ونقابة المحامين.

اخبار محافظة الغربية مهنه نقيب المحامين مصر تبادل الخبرات

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