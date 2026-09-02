رئيس دار الكتب: فعاليات «وفاء النيل» تؤكد الحق المصري الأصيل في نهر النيل

قال الدكتور أسامة طلعت، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، إن الهيئة تشارك في فعاليات الاحتفال بـ«وفاء النيل»، باعتبارها المكتبة الوطنية وبيت الفكر والحاوية للإنتاج الفكري المصري.

وأوضح طلعت خلال برنامج معكم مني الشاذلي أن الفعاليات التي تنظمها الهيئة تحمل طابعًا ثقافيًا وتنويريًا ووطنيًا، وتهدف إلى التأكيد على الحق المصري الأصيل في نهر النيل، باعتباره حقًا تاريخيًا وجغرافيًا ارتبط بوجود المصريين على هذه الأرض منذ آلاف السنين.

وأشار إلى أن نهر النيل يمثل مكونًا رئيسيًا في الثقافة المصرية، لافتًا إلى أن دار الكتب والوثائق القومية تضم مؤلفات ومخطوطات تناولت النيل عبر فترات تاريخية مختلفة، من جوانب جغرافية وأنثروبولوجية وثقافية.

وأضاف أن مقتنيات الهيئة تشمل كتبًا ومؤلفات لعدد من الرحالة والجغرافيين العرب، من بينهم ابن حوقل وابن بطوطة وابن جبير، إلى جانب مؤلفات لرحالة أوروبيين تناولوا نهر النيل ومشاهده ومقاييسه.

ولفت رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية إلى أن كتاب «وصف مصر» يتضمن دراسات ولوحات تناولت نهر النيل، مؤكدًا أن ما تمتلكه الهيئة من وثائق ومخطوطات يمثل جانبًا مهمًا من الذاكرة التاريخية والثقافية المصرية المرتبطة بالنهر.