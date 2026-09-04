موكوينا: بيراميدز يستهدف الوصول لنهائي بطولة إفريقيا

تحدث الجنوب إفريقي رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن استعدادات فريقه لمواجهة جورماهيا الكيني، مؤكدًا ثقته الكبيرة في قدرات لاعبيه، ورغبتهم في تحقيق نتيجة إيجابية تقرب الفريق من التأهل إلى المباراة النهائية للبطولة الإفريقية.

وقال موكوينا، في مداخلة عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامي مدحت شلبي، ببرنامج "يا مساء الأنوار"، من كينيا: "مساء الأنوار يا كابتن، ومن دواعي سعادتي وفخري أن أتحدث معكم في هذا الوقت".

وأضاف المدير الفني لبيراميدز: «لدينا فريق كبير وأثبتنا قوتنا وأننا فريق يتسم بالجودة، وما زلنا نكتشف الفريق المنافس لكي نكون على أشد استعداد للمباراة يوم الأحد المقبل".

وتابع موكوينا: "نحن على يقين وواثقون في فريقنا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، ونتطلع للوصول إلى المباراة النهائية من البطولة الإفريقية، والبداية ستكون من مواجهة جورماهيا يوم الأحد المقبل".