أماكن شاغرة في تنسيق المرحلة الثالثة 2026 لطلاب الشعبة العلمية

تزامنا مع استمرار إتاحة موقع التنسيق الإلكتروني أمام طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2026، تتزايد عمليات البحث من جانب طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عن الكليات والمعاهد التي ما زالت تتضمن أماكن متاحة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من الشعبة العلمية بالنظام الحديث.

وتضم قائمة الأماكن المتاحة عددا من الكليات والمعاهد بمختلف التخصصات، بما يتيح للطلاب فرصة التعرف على الخيارات المتوفرة أمامهم خلال مرحلة تسجيل الرغبات، وفقا للقائمة المعلنة والمتاحة عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

تنسيق المرحلة الثالثة 2026

أماكن متاحة لطلاب الشعبة العلمية بالنظام الحديث

وجاءت أبرز الأماكن الشاغرة لطلاب الشعب العلمية بالنظام الحديث ضمن تنسيق المرحلة الثالثة على النحو التالي:

المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس شعبة تجارة إنجليزي.

الاستزراع المائي والمصايد البحرية بالعريش.

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام شعبة هندسة بمدينة 6 أكتوبر.

الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر.

الأكاديمية الحديثة بالمعادي اقتصاد وإدارة ومحاسبة.

الأكاديمية الحديثة بالمعادي قسم علوم الحاسب.

كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي بالسويس.

كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي بالعاصمة بحلوان.

كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي ببني سويف.

كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي بسوهاج.

الجزيرة العالي للتجارة بالمقطم.

الجزيرة العالي للحاسب ونظم المعلومات.

الدلتا العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة.

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة.

تنسيق المرحلة الثالثة 2026



عدد من المعاهد العليا والمتوسطة في تخصصات الحاسبات ونظم المعلومات والتجارة والخدمة الاجتماعية.

عدد من المعاهد الفنية التجارية في مختلف المحافظات.

القاهرة العالي في عدد من التخصصات.

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة ببني سويف.

عدد من كليات ومعاهد التكنولوجيا والتعليم الصناعي.

عدد من كليات الآثار والفنون والآداب والتربية والحقوق والخدمة الاجتماعية.

عدد من كليات ومعاهد الزراعة والسياحة والفنادق.

عدد من المعاهد العليا للهندسة والحاسبات ونظم المعلومات والإدارة والتجارة.

كليات الآثار والفنون والتربية

وتتضمن قائمة الأماكن المتاحة كذلك عددا من الكليات والتخصصات المرتبطة بمجالات الآثار والفنون والآداب، إلى جانب كليات التربية بمختلف أقسامها، وذلك وفقا للأماكن التي أتاحها موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشعبة العلمية بالنظام الحديث.

كما تشمل القائمة عددا من كليات الحقوق والخدمة الاجتماعية ودار العلوم، فضلا عن كليات الزراعة والثروة السمكية والسياحة والفنادق، بما يوفر بدائل متعددة أمام الطلاب خلال المرحلة الثالثة.

كليات ومعاهد التكنولوجيا والحاسبات

وتظهر ضمن الأماكن المتاحة مجموعة من كليات التكنولوجيا والمعاهد المتخصصة في مجالات الحاسبات ونظم المعلومات والهندسة والتخصصات التكنولوجية، إلى جانب عدد من المعاهد العليا التي تقدم برامج في الإدارة والمحاسبة والتجارة ونظم المعلومات.

وتتنوع الأماكن المتاحة جغرافيا بين عدد من المحافظات والمدن، وهو ما يمنح الطلاب مساحة أكبر للمفاضلة بين الرغبات وفقا للتخصص ومحل الإقامة والاختيارات المتاحة أمام كل طالب.

تنسيق المرحلة الثالثة 2026

خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة

ويستطيع الطلاب تسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، مع ضرورة ترتيب الرغبات وفقا للتخصصات والكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها، ومراجعة البيانات المدخلة قبل تأكيد عملية التسجيل.

ويجب على الطلاب متابعة الموقع الرسمي للتنسيق والبيانات المعلنة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتعرف على أي تحديثات جديدة تتعلق بالأماكن المتاحة وقواعد تسجيل الرغبات ونتائج الترشيح.

وتأتي إتاحة هذه الأماكن في إطار استكمال أعمال تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026 2027، وإتاحة الفرص أمام الطلاب لاستكمال تسجيل رغباتهم والاختيار من بين الأماكن التي ما زالت متاحة لطلاب الشعبة العلمية بالنظام الحديث.