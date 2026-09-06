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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تناول هذه الأنواع من الخضراوات تساعد جسمك على استخدام الأنسولين بشكل أفضل

الأنسولين
الأنسولين
نهى هجرس

للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم، يُعدّ إضافة المزيد من الخضراوات إلى طبقك خطوة أولى جيدة، لكن بعض الخضراوات قد تكون لها فوائد أكثر من غيرها.

قد تساعد الخضراوات الغنية بالألياف والخضراوات الصليبية، على وجه الخصوص، الجسم على الاستجابة بشكل أفضل للأنسولين، وهو الهرمون الذي ينقل الجلوكوز من مجرى الدم إلى الخلايا لتوفير الطاقة، في الواقع، ربطت الأبحاث بين زيادة تناول الخضراوات الورقية الخضراء والخضراوات الصليبية وانخفاض خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني

- البروكلي 

يحتوي البروكلي على نسبة عالية من الألياف ، مما يساعد على إبطاء عملية الهضم وامتصاص الكربوهيدرات. 

 لكن فوائده المحتملة في تنظيم مستوى السكر في الدم قد تتجاوز مجرد الألياف

يؤدي مضغ الخضراوات الصليبية النيئة إلى إطلاق مركبات نباتية مثل السلفورافان، تعمل هذه المركبات على تقليل الالتهاب والإجهاد داخل الخلايا، وتساعد الكبد على إنتاج كمية أقل من السكر، وتدعم خلايا البنكرياس التي تنتج الأنسولين، وتنشط آلية (تسمى AMPK) تساعد العضلات على امتصاص السكر للحصول على الطاقة

- الكرنب والخضروات الورقية 

 الكرنب الأجعد والكرنب الأخضر والخضراوات الورقية الداكنة الأخرى مصادر غنية بالألياف دون احتوائها على كميات كبيرة من الكربوهيدرات، وقد أوصى بتناول الخضراوات المطبوخة تحديداً، لأن الطهي يقلل من حجمها، مما يُسهّل تناول حصة أكثر تركيزاً من الألياف والعناصر الغذائية الأخرى

قد يكون للخضراوات الورقية فوائد طويلة الأمد أيضاً، فقد وجدت إحدى الدراسات الكبيرة أن الأشخاص الذين تناولوا كميات أكبر من الخضراوات الورقية الخضراء كانوا يميلون إلى انخفاض مستويات سكر الدم الصائم ومستويات الهيموجلوبين السكري (A1C) لديهم مقارنةً بمن تناولوا كميات أقل منها

- القرع

القرع الشتوي على البكتين، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي تُشكّل مادة هلامية أثناء الهضم، يُمكن لهذا أن يُبطئ عملية تكسير الكربوهيدرات ويُساعد على دخول الجلوكوز إلى مجرى الدم تدريجيًا.

يُعدّ بطء عملية الهضم أحد الأسباب التي تجعل الألياف مفيدة جدًا في ضبط مستوى السكر في الدم "يُبطئ هذا الجل عملية إفراغ المعدة وتكسير الكربوهيدرات، مما يسمح للجلوكوز بالتسرب إلى مجرى الدم بدلاً من ارتفاعه بشكل مفاجئ

المصدر verywellhealth 

الأنسولين الخضروات القرع البروكلي فوائد الخضروات

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