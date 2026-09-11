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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كل ما تريد معرفته عن رولز رويس سبيكتر الكهربائية |صور

رولز رويس سبيكتر
رولز رويس سبيكتر
صبري طلبه

تواصل رولز رويس تطوير طرازاتها مع الحفاظ على هويتها المعروفة في عالم السيارات الفاخرة، وصولا إلى تقديم سبيكتر كأول سيارة كهربائية بالكامل تحمل شعار العلامة.

وتمثل سبيكتر مرحلة جديدة في مسيرة رولز رويس، إذ تجمع بين التصميم الفاخر الذي اشتهرت به العلامة ومنظومة دفع كهربائية حديثة، مع الاعتماد على مقصورة تركز بدرجة كبيرة على الراحة والتجهيزات المتقدمة.

رولز رويس سبيكتر 

محرك رولز رويس سبيكتر 

تعمل رولز رويس سبيكتر بمنظومة كهربائية بالكامل تضم محركين، مع ناقل حركة أوتوماتيكي ذي سرعة واحدة ونظام دفع كلي AWD. وتنتج المنظومة قوة إجمالية تبلغ 585 حصانا، بينما يصل عزم الدوران إلى 900 نيوتن متر.

وتصل سبيكتر إلى سرعة 100 كم في الساعة من الثبات خلال 4.5 ثانية، في حين تبلغ سرعتها القصوى 250 كم في الساعة، وتوفر البطارية مدى قيادة كهربائيا يصل إلى 418 كيلومترا.

رولز رويس سبيكتر 

أبعاد رولز رويس سبيكتر

يبلغ طول الهيكل الخارجي نحو 5,490 ملم، مع عرض يصل إلى 2,015 ملم وارتفاع يبلغ 1,575 ملم، وتمتد قاعدة العجلات إلى 3,210 ملم، بينما يصل وزن السيارة دون ركاب إلى 2,965 كجم.

وتبلغ سعة صندوق الأمتعة 380 لترا، فيما تحصل السيارة على مصابيح أمامية وخلفية وإضاءة نهارية بتقنيةLED ، كما ترتكز على جنوط ألمنيوم بقياس 23 بوصة في الأمام والخلف، وتأتي المرايا الخارجية مع خاصية الضبط والطي الكهربائي والتدفئة.

رولز رويس سبيكتر 

رولز رويس سبيكتر والمقصورة الداخلية

تمتد التجهيزات الفاخرة إلى المقصورة من خلال استخدام الجلد في تنجيد المقاعد، مع توفير مقاعد قابلة للتعديل كهربائيا ومزودة بذاكرة وتدفئة وتبريد ووظيفة تدليك، وتضم السيارة نظام تكييف هواء أوتوماتيكيا بأربع مناطق تحكم، مع فتحات للمكيف في الجزء الخلفي وفلتر مخصص لتنقية الهواء.

كما يتوفر شاحن لاسلكي للهواتف، بينما يأتي المقود بكسوة جلدية مع وظائف متعددة وإمكانية التدفئة، وتضم رولز رويس سبيكتر شاشة للمعلومات والترفيه بقياس 10.25 بوصة، مع دعم تقنيات الاتصال عبر البلوتوث، إلى جانب آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وتأتي المنظومة الصوتية بنظام  Bespok وثلاجة للمشروبات.

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