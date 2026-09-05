قيادي بحزب الجيل: مصر والسعودية تجمعهما روابط أخوية

أكد المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي، وأمين لجنة النقل واللوجستيات بالحزب، أن الاتصال الهاتفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي و الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية يعكس عمق الروابط الأخوية والاستراتيجية التي تجمع بين مصر والمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن هذا التواصل المستمر يُجسد مفهوم وحدة المصير العربي والحرص المتبادل على التنسيق في الأوقات الحاسمـة.

وأوضح "محمود"، في بيان، أن تأكيد الرئيس السيسي على أن أمن المملكة العربية السعودية هو امتداد أصيل للأمن القومي المصري يُمثل عقيدة راسخة لدى الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وقواها السياسية، وركيزة أساسية لحماية الاستقرار الإقليمي في ظل ما تشهده المنطقة من تجاذبات وتحديات أمن الطاقة وشرايين التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.

وأشاد الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي، بالرؤية المشتركة للبلدين نحو ضرورة خفض التصعيد الإقليمي وتغليب لغة الحوار والعقل لتجنيب المنطقة وشعوبها ويلات التوتر، مؤكدًا أن الشراكة المصرية السعودية هي صمام الأمان الحقيقي للشرق الأوسط، وأن رفع مستوى التعاون الثنائي وتبادل الزيارات رفيعة المستوى يصب مباشرة في مصلحة التنمية والرخاء للشعبين الشقيقين.

ولفت إلى أن تأكيد القيادتين خلال الاتصال على رابطة المصير المشترك يُعد ترجمة لواقع جيوسياسي تحتمه الأزمات الراهنة، مؤكدًا أن المفهوم المصري الراسخ بأن أمن الخليج العربي وفي مقدمته المملكة العربية السعودية هو امتداد مباشر وأصيل للأمن القومي المصري، يُمثل عقيدة ثابته وخط دفاع أول ضد التهديدات التي تستهدف المقومات السيادية للدول العربية.

وشدد على أن تهنئة الرئيس السيسي لولي العهد السعودي بمناسبة قرب حلول اليوم الوطني السعودي تؤكد على عمق المشاعر الأخوية والتقدير المتبادل، موضحًا أن استقرار المملكة العربية السعودية وازدهارها تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، يُمثل قوة وسندًا حقيقيًا للأمة العربية بأسرها، وركيزة لا غنى عنها لبناء مستقبل أكثر أمانًا وتكاملًا.